No solo sucede en Sudamérica; pelea de hinchas previo a partido de Champions League dejó dos heridos

En la antesala al duelo entre el Napoli y el Chelsea por la última fecha de la fase de liga de la Champions, dos hinchas del cuadro inglés fueron atacados en una calle en Italia. ¡Entérese!

Por: EFE
Actualizado: 28 de ene, 2026
Hinchas son atacados en la previa a partido de Champions League
Foto: AFP

