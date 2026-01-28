No solo sucede en Sudamérica; pelea de hinchas previo a partido de Champions League dejó dos heridos

Dos aficionados del Chelsea han sido apuñalados en Nápoles, aunque su vida no corre peligro, en la previa del partido de la Champions League que se disputará este miércoles.

Según el diario británico "The Sun", los dos hinchas del Chelsea sufrieron el ataque cuando estaban camino de un bar en la ciudad italiana y fueron perseguidos por más de una veintena de aficionados del equipo rival.

El Chelsea, en un comunicado, ha dicho estar al tanto de un altercado ocurrido el martes por la noche en Nápoles y confirmó que los dos aficionados están siendo tratados en un hospital y que han sufrido heridas por las que su vida no corre peligro.

"El club tiene conocimiento de un incidente ocurrido el martes por la noche en Nápoles. Dos aficionados están siendo hospitalizados tras sufrir lesiones leves. El club recuerda a todos los aficionados que extremen la precaución en la ciudad y tengan en cuenta las recomendaciones previas a este partido".



Más de 2.000 aficionados del Chelsea tienen entrada para el partido que se disputará este miércoles en el Diego Armando Maradona. Para evitar problemas se ha aconsejado a los ingleses que no caminen solos por la ciudad y que no vistan signos que les identifiquen como seguidores del Chelsea.

Publicidad

Ya en el plano futbolístico, Antonio Conte, entrenador del Nápoles, se encomendó este martes al poder de su afición en el Estadio Diego Armando Maradona para poder superar al Chelsea y lograr la clasificación para los dieciseisavos de final de Liga de Campeones.

Publicación en X de uno de los aficionados heridos en la previa a duelo de Champions League Foto: X/@cfcmarcuss

"Hay que intentar ser optimistas y darlo todo cuando las cosas no salen bien. El grupo debe estar preparado para hacer todo lo posible por seguir adelante", declaró en rueda de prensa. "No podemos reprochar nada a los chicos, lo estamos dando todo, quizá nos faltó algo en Copenhague (1-1), donde tuvimos la oportunidad de arreglar la situación y, en cambio, no lo hicimos bien", reconoció.

Publicidad

Con sólo dos victorias en siete jornadas, el Nápoles está fuera de los 24 primeros puestos de la tabla. Sus opciones pasar por ganar y esperar que uno entre Qarabag, Galatasaray, Olympique de Marsella, Mónaco, Bayer Leverkusen, PSV, Athletic Club y Olympiacos no gane. En caso de empate ante el combinado inglés, necesitará esperar que el Bayer Leverkusen pierda por dos goles o la derrota de uno entre Mónaco, PSV, Olympiacos o Athletic para clasificarse entre los 24 primeros.

La derrota, aunque no de forma matemática, deja casi sin opciones a los partenopeos, que podrían agarrarse sólo a una derrota de Olympiacos y Athletic Club y que a diferencia de goles le favorezca.

El equipo llega al duelo de la última fecha de la fase liga del torneo continental plagado de lesiones y en dinámica negativa, con sólo una victoria en los últimos cinco partidos de Serie A. Además, en una semana podría decir adiós al 'Scudetto', tras la derrota sufrida ante la 'Juve' (3-0), y a la 'Champions'.