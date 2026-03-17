Figura de Senegal se burla de Marruecos: "Pueden añadir tres goles más a favor del llorón"

Pathe Ciss, centrocampista de la selección senegalesa y del Rayo Vallecano, reivindicó este martes el título de la Copa África de su país, ganado por 0-1 en la prórroga, después de que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol le haya dado por perdida la final por 3-0 y haya declarado a Marruecos como campeón del torneo.

El futbolista expresó en su cuenta en 'X' que se podían “añadir tres goles más a favor” de Marruecos (al que califica como 'llorón'), con un emoticono de carcajada y otro del símbolo de la victoria, seguido por numerosas banderas de Senegal, entre las que escribió ‘Campeones de África 2025’.