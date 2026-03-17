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Gol Caracol  / Figura de Senegal se burla de Marruecos: "Pueden añadir tres goles más a favor del llorón"

Figura de Senegal se burla de Marruecos: "Pueden añadir tres goles más a favor del llorón"

Una de los delanteros de Senegal apareció en redes sociales con un 'picante' mensaje luego de que les quitaran el título de la Copa Africana de Naciones y se lo dieran a Marruecos.

Por: EFE
Actualizado: 17 de mar, 2026
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Jugadores de Senegal.
Jugadores de Senegal.
AFP.

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