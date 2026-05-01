Síguenos en:
Tendencias:
CHAMPIONS LEAGUE
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS Y DITU

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Lionel Messi y la cuenta pendiente que intentará saldar en su partido 100 con Inter Miami

Lionel Messi y la cuenta pendiente que intentará saldar en su partido 100 con Inter Miami

Este sábado, Inter Miami, con Lionel Messi a la cabeza, recibirá al Orlando City en una nueva jornada de la MLS. Este duelo en el Nu Stadium será especial para el astro argentino.

Por: AFP
Actualizado: 1 de may, 2026
Comparta en:
Lionel Messi, capitán y figura de Inter Miami.
Lionel Messi, capitán y figura de Inter Miami.
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad