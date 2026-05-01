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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 1-0 Atlético Nacional

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 1-0 Atlético Nacional

Este viernes comenzó la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026 con el partido entre Once Caldas y Atlético Nacional en el estadio de Palogrande, y con victoria para el 'blanco-blanco'. Así quedó la tabla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de may, 2026
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Once Caldas vs. Atlético Nacional
Once Caldas y Atlético Nacional se enfrentaron en la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2026.
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