Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 1-0 Atlético Nacional

Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Once Caldas y Atlético Nacional fueron los equipos encargados de abrir la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026, un duelo que se efectúo en el estadio Palogrande y que tuvo emociones de principio a fin.
Al final, el 'blanco-blanco' se quedó con los tres puntos, al vencer a los 'verdolagas' por marcador de 1-0. El único gol del partido fue obra de Luis 'Niche' Sánchez comenzando la parte complementaria.
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 1-0 Atlético Nacional
|Pos.
|Equipo
|PJ
|Puntos
|DG
|1
|Atlético Nacional
|19
|40
|+20
|2
|Deportivo Pasto
|18
|34
|+5
|3
|Once Caldas
|19
|33
|+9
|4
|Junior de Barranquilla
|18
|32
|+6
|5
|Deportes Tolima
|18
|30
|+10
|6
|América de Cali
|18
|30
|+9
|7
|Internacional de Bogotá
|18
|28
|+2
|8
|Independiente Santa Fe
|18
|26
|+5
|9
|Deportivo Cali
|18
|26
|+4
|10
|Independiente Medellín
|18
|26
|+3
|11
|Millonarios
|18
|25
|+8
|12
|Atlético Bucaramanga
|18
|23
|+7
|13
|Águilas Doradas
|18
|23
|-6
|14
|Llaneros
|18
|22
|0
|15
|Fortaleza CEIF
|18
|19
|-6
|16
|Cúcuta Deportivo
|18
|16
|-11
|17
|Alianza FC
|18
|16
|-14
|18
|Jaguares de Córdoba
|18
|15
|-15
|19
|Boyacá Chicó
|18
|14
|-20
|20
|Deportivo Pereira
|18
|10
|-16