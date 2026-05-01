Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 1-0 Atlético Nacional

Once Caldas y Atlético Nacional fueron los equipos encargados de abrir la jornada 19 de la Liga BetPlay I-2026, un duelo que se efectúo en el estadio Palogrande y que tuvo emociones de principio a fin.

Al final, el 'blanco-blanco' se quedó con los tres puntos, al vencer a los 'verdolagas' por marcador de 1-0. El único gol del partido fue obra de Luis 'Niche' Sánchez comenzando la parte complementaria.

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Once Caldas 1-0 Atlético Nacional