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Gol Caracol  / "Vaya partido asqueroso"; Guardiola y sus declaraciones sobre PSG vs. Bayern; ¿le tiró a Luis Díaz?

"Vaya partido asqueroso"; Guardiola y sus declaraciones sobre PSG vs. Bayern; ¿le tiró a Luis Díaz?

El DT del Manchester City, Pep Guardiola, sorprendió con estas palabras al ser preguntado por el juego en el Parque de los Príncipes entre PSG y Bayern Múnich, por las semifinales de la Champions.

Por: AFP
Actualizado: 1 de may, 2026
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Pep Guardiola, DT del Manchester City, habló del PSG vs. Bayern Múnich, por la Champions.
Pep Guardiola, DT del Manchester City, habló del PSG vs. Bayern Múnich, por la Champions.
Fotos: AFP

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