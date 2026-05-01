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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Noticias poco alentadoras de James Rodríguez, a pocas horas de nuevo partido de Minnesota en MLS

Noticias poco alentadoras de James Rodríguez, a pocas horas de nuevo partido de Minnesota en MLS

James Rodríguez es novedad en la previa de la visita de Minnesota United a Columbus Crew, en nueva jornada de la MLS. ¡Acá los detalles de lo que pasó con el '10'!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 1 de may, 2026
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James Rodríguez, volante del Minnesota United.
James Rodríguez, volante del Minnesota United.
Foto: Getty Imágenes

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