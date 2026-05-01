Noticias poco alentadoras de James Rodríguez, a pocas horas de nuevo partido de Minnesota en MLS

James Rodríguez volvió a ser noticia en el entorno del Minnesota United, que este sábado tendrá un nuevo reto en la Major League Soccer visitando al Columbus Crew. Según la información revelada desde el norte del continente, las novedades con respecto al '10' cucuteño son poco alentadoras.

Pese a que el capitán de la Selección Colombia venía sumando minutos en los dos más recientes compromisos con los 'loons', dejando buenas sensaciones en el campo de juego, no estará en este duelo contra 'the crew' pactado a jugarse en el ScottsMiracle-Gro Field.

¿Qué pasó con James Rodríguez y el motivo de su ausencia del Columbus vs. Minnesota?

James Rodríguez, colombiano del Minnesota United. Getty Images.

Así las cosas, el talentoso '10' fue reportado como baja para este partido de la MLS, como lo dio a conocer el periodista Andy Greder en un informe en las últimas horas de este viernes.



El comunicador reveló en su reporte que Rodríguez Rubio no viajó junto a sus demás compañeros "debido a un procedimiento médico rutinario previamente programado, no relacionado con ninguna lesión", y agregó que James "se reincorporará a los entrenamientos del equipo la próxima semana".

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Recordemos que el exReal Madrid y Bayern Múnich jugó como titular en la derrota 0-1 del Minnesota United frente a los LAFC, teniendo mucha participación en el juego, varios remates a puerta que fueron salvados por Hugo Lloris y dejó a sus compañeros 'mano a mano'. Además, disputó 14 minutos en la caída 4-2 contra San Jose Earthquakes por los octavos de final de la US Open Cup.

Por lo que todo parecía indicar que James volvería a sumar minutos contra Columbus Crew este sábado, y más después de haber participado de las sesiones de entrenamiento con normalidad. Sin embargo, no estará.

Preview: #MNUFC at Columbus



James Rodriguez will miss road trip for a "previously scheduled routine medical procedure," the club told @PioneerPress on Friday ☹️ #Loons gaining possession, but lack of finishing leads to losses ⚽️



Plus, a match prediction:https://t.co/f0IPKvBB4x — Andy Greder (@andygreder) May 1, 2026

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Además de James Rodríguez (procedimiento médico rutinario), el Minnesota tampoco podrá contar con Carlos Harvey (molestia en la parte inferior del cuerpo), Peter Stroud (lesión en el cuádriceps) y Julian Gressel, por una molestia en el dedo del pie). Igualmente, Michael Boxall (aductor) es duda.



¿A qué hora es Columbus Crew vs. Minnesota United?

El calendario de la MLS indica que este juego este pactado para este sábado 2 de mayo, en horario para Colombia de las 6:30 de la tarde y se podrá ver EN VIVO por TV en la plataforma de 'Apple TV'.