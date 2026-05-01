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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica y Mallorca dieron un paso importante hacia la salvación; triunfo 0-1 sobre Girona

Johan Mojica y Mallorca dieron un paso importante hacia la salvación; triunfo 0-1 sobre Girona

El lateral colombiano generó la asistencia para el gol de Samu Costa, resultado que dejó al Mallorca a cuatro puntos por encima del descenso a la espera del resto de partidos de la jornada 34.

Por: EFE
Actualizado: 1 de may, 2026
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Johan Mojica en la formación titular del Mallorca en el duelo contra Girona por la Liga de España.
Johan Mojica en la formación titular del Mallorca en el duelo contra Girona por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

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