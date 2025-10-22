Figura del Real Madrid arremetió contra el presidente del Barcelona por temas arbitrales

El belga Thibaut Courtois, arquero del Real Madrid, respondió al presidente del Barcelona, Joan Laporta, que aseguró que hay una "mano blanca" en el arbitraje, recordándole el 'caso Negreira', y fue duro con La Liga al hablar de censura y manipulación en las imágenes del plantón de los jugadores en la última jornada por el partido de Miami que dijo "adultera la competición".

"Si no hay mano blanca, se le parece mucho", dijo Laporta en la asamblea telemática del Barcelona celebrada el domingo, en unas declaraciones que encontraron respuesta en la sala de prensa de la Ciudad Real Madrid en la comparecencia de Courtois.

"Él dice eso por el caso Negreira y todo eso. Yo desde que estoy en el Real Madrid nunca he notado que nos han favorecido los árbitros, más bien lo contrario", aseguró Courtois.

"Al final, los árbitros son humanos y, como los entrenadores y los jugadores, pueden cometer algún error. Pero yo no siento que nos han beneficiado en ningún momento", recalcó.



Thibaut Courtois, guardameta del Real Madrid, en rueda de prensa por Champions League AFP

Además, Courtois lanzó mensajes directos al presidente de LaLiga, Javier Tebas, tras lo ocurrido en la novena jornada de la competición doméstica, en la que en varios encuentros la realización televisiva no mostró los 15 segundos de parón de los futbolistas y se puso un rótulo en contra de la guerra que podía hacer pensar al espectador que la protesta era por el conflicto bélico en Israel y Palestina.

"No sé qué os sorprende porque lleva tiempo así, haciendo esas cosas y contestaciones públicas en redes. No he visto jamás a un presidente de una liga de cualquier deporte hablar así. Ocultarlo y, además, cambiar el por qué estamos protestando es censurar y es manipular. Eso es grave", denunció.