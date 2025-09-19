Flamengo recibió respuesta de la Conmebol tras la polémica expulsión de Gonzalo Plata

Flamengo anunció este viernes que la Conmebol levantó la sanción que había impuesto al ecuatoriano Gonzalo Plata por su expulsión en el partido contra Estudiantes por la Copa Libertadores y que el delantero está habilitado para disputar el partido de vuelta en La Plata.

El conjunto brasileño dijo haber recibido un memorando en que la Conmebol le informó del levantamiento de la sanción, que se le impuso a Plata por recibir dos tarjetas amarillas, y la consecuente expulsión, en el partido del jueves en que venció al Estudiantes por 2-1 en el Maracaná por los cuartos de final de la Libertadores.

"Tras esa medida, el futbolista está apto para jugar normalmente en el partido de vuelta, previsto para el próximo jueves en Argentina", informó el club de Río de Janeiro en un comunicado.

Con la victoria en el partido de ida, Flamengo necesita al menos un empate en el partido de la próxima semana en La Plata o una victoria por cualquier marcador para avanzar a las semifinales de la Libertadores.

La Conmebol revisó la sanción de Plata luego de que el equipo brasileño presentara un recurso en el que calificó la expulsión de “absurda”.

Andrés Rojas, árbitro colombiano criticado por desempeño en Flamengo vs. Estudiantes AFP

Flamengo afirmó que el árbitro colombiano Andrés Rojas fue responsable por un "desfile de errores" en el partido, incluyendo la expulsión del ecuatoriano por una falta de la que fue víctima y no autor.

El club brasileño acusó al árbitro de dejar en evidencia "una conducta tendenciosa" a favor del equipo visitante, lo que, afirmó, comprometió “directamente” el resultado del compromiso.

"Situaciones como estas no pueden ser tratadas como simples fallas, sino como un ataque directo a la integridad del torneo", afirmó Flamengo.

A pesar de la victoria parcial, el equipo dirigido por el técnico Filipe Luis abandonó la cancha sin festejos e incluso muchos jugadores evitaron saludar al árbitro.