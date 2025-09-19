Falcao García y la vez que lo mandaron a jugar en reservas: "tuve que tragar veneno"

Mucho ha dado de qué hablar la reciente entrevista que Radamel Falcao García concedió a su excompañero Mario Suárez en su canal de YouTube. En la conversación, el ‘Tigre’ abrió su corazón y habló de momentos trascendentales de su carrera, entre ellos su ausencia en el Mundial de Brasil 2014 por la lesión en la rodilla, su salida del Atlético de Madrid, su paso por Millonarios y, en especial, su complicada etapa en el Manchester United bajo las órdenes de Louis van Gaal.

Tras recuperarse de la grave lesión que lo marginó de la Copa del Mundo, Falcao buscaba minutos y continuidad para reencontrarse con su mejor versión. Fue así como, a mediados de 2014, dio el salto a la Premier League al unirse al Manchester United en condición de préstamo procedente del AS Mónaco. Su fichaje generó gran expectativa en Inglaterra, pues llegaba con la etiqueta de goleador de talla mundial.

Sin embargo, la temporada en Old Trafford no transcurrió como él esperaba. Falcao apenas disputó 29 partidos oficiales con los ‘diablos rojos’, registrando cuatro goles y cinco asistencias en 1.498 minutos. Una cifra muy lejana a la que acostumbraba en su etapa en Porto, Atlético de Madrid y Mónaco.



Falcao y su relación con Louis van Gaal

Falcao García durante su presentación en Manchester United AFP

En su paso por el United, el colombiano coincidió con el técnico neerlandés Louis van Gaal, con quien, según relató, mantuvo una relación complicada, aunque basada en la franqueza. Falcao destacó que, a diferencia de otros entrenadores, el holandés siempre le habló de frente.

“Sabes que es bueno de van Gaal, que dice las cosas en la cara. Yo si tenía que decir algo me decía la verdad (…) yo estaba siendo titular, ganamos un partido contra el Everton, hago el gol y me voy con la selección. Vuelvo y me dice: ‘voy a cambiar el sistema porque el equipo no está bien, voy a poner a Van Persie que está mejor que tú’. Y me saca, y yo vi que había intereses más allá de simplemente elegir entre un jugador y otro”, explicó Falcao.

A pesar de la sinceridad de Van Gaal, el delantero colombiano sintió que las decisiones del entrenador estaban condicionadas y no respondían únicamente al rendimiento deportivo. Al final de esa temporada, incluso el propio Robin van Persie terminó saliendo del club tras diferencias con el técnico.

Otro episodio que marcó la experiencia de Falcao fue su participación en el equipo Sub-21, una decisión que lo incomodó profundamente. “Eso es lo que no entiendo de él. Cuando un jugador no está jugando debe ir a la reserva, pero cuando eres un jugador como Víctor Valdés o Radamel Falcao, ahórrate la humillación. Y tuve que tragar veneno, como dice (Marcelo) Bielsa, e ir a jugar”, recordó.