Papa caliente para Miguel Borja en River Plate; la misión que le encomendará Marcelo Gallardo

River Plate se complicó en la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores tras caer 2-1 frente a Palmeiras en el Monumental de Núñez. El equipo de Abel Ferreira golpeó en momentos clave con los tantos de Gustavo Gómez y Vitor Roque, mientras que Lucas Martínez Quarta descontó para la escuadra de la banda cruzada.

En el compromiso disputado en Buenos Aires, varios colombianos tuvieron acción. Kevin Castaño fue inicialista, mientras que Miguel Ángel Borja y Juan Fernando Quintero ingresaron en la parte complementaria, intentando darle un nuevo aire al conjunto dirigido por Marcelo Gallardo. Sin embargo, sus esfuerzos no alcanzaron para evitar la derrota.

¿Miguel Borja, titular en la vuelta frente a Palmeiras?

Miguel Borja, delantero de River Plate Foto: AFP

Marcelo Gallardo sabe que River no solo necesita mejorar en su funcionamiento, sino también ser mucho más efectivo en el área rival. A esa exigencia se suma un nuevo dolor de cabeza: la baja de Sebastián Driussi, uno de los habituales titulares en el ciclo del ‘Muñeco’, quien se perderá el compromiso por una lesión.

Esta ausencia podría abrirle la puerta a Miguel Ángel Borja para iniciar desde el arranque frente a Palmeiras. La prensa argentina ha especulado en las últimas horas con la posibilidad de que el delantero cordobés ocupe un lugar en la delantera, dada la necesidad de River de contar con un referente de área.

“Tras la derrota 2 a 1 en el Monumental, River deberá ir a Brasil en busca de una épica remontada ante Palmeiras. Si bien Marcelo Gallardo aún no definió el equipo, estará obligado a buscarle un reemplazante a Sebastián Driussi, quien será baja por lesión, y los números posicionan a Miguel Borja como un posible candidato para jugar desde el inicio en el Allianz Parque”, destacó el portal 'TyC Sports'.

Borja, desde su llegada a River en 2022, acumula 150 partidos oficiales con un balance de 61 goles y 10 asistencias. Su etapa más destacada fue bajo la conducción de Martín Demichelis, con quien marcó 39 goles en 70 encuentros, alcanzando un promedio goleador sobresaliente. Sin embargo, con la llegada de Gallardo, su protagonismo se redujo y en lo que va del año apenas suma siete anotaciones.



¿Cuándo será el partido entre Palmeiras vs. River?

El encuentro de vuelta entre Palmeiras y River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores se disputará el miércoles 24 de septiembre a partir de las 7:30 p. m. (hora colombiana) en el Allianz Parque de São Paulo.