Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Papa caliente para Miguel Borja en River Plate; la misión que le encomendará Marcelo Gallardo

Papa caliente para Miguel Borja en River Plate; la misión que le encomendará Marcelo Gallardo

El conjunto ‘millonario’ sufrió un revés en los cuartos de final de la Copa Libertadores, al caer 2-1 en condición de local frente al Palmeiras de Abel Ferreira.

Por: Javier García
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Miguel Borja, delantero colombiano de River Plate
Miguel Borja, delantero colombiano de River Plate
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad