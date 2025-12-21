Síguenos en:
Escándalo en partido del Real Madrid; "no soy ningún payaso de circo y tengo valores"

Escándalo en partido del Real Madrid; "no soy ningún payaso de circo y tengo valores"

En medio de la victoria por 2-0 de Real Madrid sobre Sevilla, por La Liga de España, se presentó una situación que generó polémica y donde hubo cruce de palabras.

Por: EFE
Actualizado: 21 de dic, 2025
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, en partido contra Sevilla, por La Liga de España
Kylian Mbappé, figura del Real Madrid, en partido contra Sevilla, por La Liga de España
AFP

