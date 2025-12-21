Síguenos en:
Gol Caracol  / Nueva pataleta de Vinícius Júnior, tras ser silbado por hinchas del Real Madrid

Nueva pataleta de Vinícius Júnior, tras ser silbado por hinchas del Real Madrid

La actitud de los aficionados, en el estadio Santiago Bernabéu, no le gustó a Vinícius Júnior, quien mostró su inconformismo en redes sociales, con un sorpresivo cambio.

Por: EFE
Actualizado: 21 de dic, 2025
Vinícius Júnior, estrella brasileña del Real Madrid, reclama por una jugada en partido de La Liga de España
Vinícius Júnior, estrella brasileña del Real Madrid, reclama por una jugada en partido de La Liga de España
