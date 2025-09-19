Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
LUIS DÍAZ
CHAMPIONS
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Flamengo no se quedó de brazos cruzados tras el polémico arbitraje de Andrés Rojas

Flamengo no se quedó de brazos cruzados tras el polémico arbitraje de Andrés Rojas

El árbitro colombiano está en el ojo del huracán por sus decisiones durante el partido de cuartos de final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Estudiantes de La Plata.

Por: Javier García
Actualizado: 19 de sept, 2025
Comparta en:
Andrés Rojas, árbitro colombiano criticado por desempeño en Flamengo vs. Estudiantes
Andrés Rojas, árbitro colombiano criticado por desempeño en Flamengo vs. Estudiantes
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad