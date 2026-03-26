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Gol Caracol  / Francia dio el golpe y venció 2-1 a Brasil, por duelo de fogueo; Kylian Mbappé fue la figura

Francia dio el golpe y venció 2-1 a Brasil, por duelo de fogueo; Kylian Mbappé fue la figura

Este jueves, el conjunto europeo dio el golpe sobre la mesa y venció 2-1 a la 'canarinha', con un Mbappé inspirado en el terreno de juego. Al final, a la 'canarinha' no le alcanzó para empatar.

Por: EFE
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé festejando triunfo contra Brasil, en duelo de fogueo.
Kylian Mbappé festejando triunfo contra Brasil, en duelo de fogueo.
Foto: AFP.

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