Francia dio el golpe y venció 2-1 a Brasil, por duelo de fogueo; Kylian Mbappé fue la figura

Francia, liderada por un recuperado Kylian Mbappé, golpeó este jueves con dureza al Brasil de Carlo Ancelotti al vencerlo 2-1 en un partido amistoso en Estados Unidos.

Mbappé, en el minuto 32, y Hugo Ekitike, en el 65', marcaron los goles del equipo entrenado por Didier Deschamps en el Gilette Stadium, en Foxborough, Massachusetts.

Aunque Bremer descontó en el minuto 78, siguen encendiéndose señales de alerta alrededor de los pentacampeones mundiales, que jugaron en ventaja numérica desde el 55' por la expulsión del central Dayot Upamecano pero no pudieron evitar la derrota.

Kylian Mbappé festejando anotación contra Brasil, en duelo de fogueo. Foto: AFP.

El 56º gol de Mbappé en la selección francesa dejó claro que su lesión en la rodilla izquierda quedó atrás, con un derroche de explosividad y velocidad.



Tras un robo de balón de Aurélien Tchouaméni en la mitad de la cancha, Ousmane Dembélé envió un pase raso al vacío para aprovechar la rapidez de Mbappé, que dejó atrás a Bremer -miembro de la dupla de centrales debutantes en la Seleção, junto a Léo Pereira- para definir con un toque suave por encima del portero Ederson.

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El astro madridista quedó a un tanto de Olivier Giroud como máximo anotador histórico de Les Bleus.

La entrada de Luiz Henrique en la segunda mitad, por una lesión de Raphinha, pareció revitalizar a Brasil y en el envión de la Canarinha vio tarjeta roja directa Upamecano por una falta sobre el lateral Wesley al borde del área.

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Deschamps reconfiguró a su equipo con las entradas de Maxence Lacroiz, sacrificando a Dembélé, y N'Golo Kanté.

En un contragolpe, Ekitike amplió la diferencia tras un bonito pase de Olise. El delantero del Liverpool definió con un globo ante la salida de Ederson.

Francia jugará su próximo amistoso el domingo contra Colombia, mientras que Brasil enfrentará el martes a Croacia.

Alineaciones:

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Brasil: Ederson - Wesley, Bremer, Léo Pereira, Douglas Santos - Casemiro (Gabriel Sara, 84), Andrey Santos (Danilo, 71) - Raphinha (Luiz Henrique, 46), Matheus Cunha (Igor Thiago, 71), Vinícius Júnior, Gabriel Martinelli (João Pedro, 62). DT: Carlo Ancelotti.

Francia: Mike Maignan - Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernández - Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni (N'Golo Kanté, 58) - Ousmane Dembélé (Maxence Lacroix, 58), Michael Olise (Maghnes Akliouche, 90), Hugo Ekitike (Désiré Doué, 66) - Kylian Mbappé (Marcus Thuram, 66). DT: Didier Deschamps.

