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Gol Caracol  / Suecia, con triplete de Viktor Gyökeres, no tuvo piedad de Ucrania y sueña con el Mundial 2026

Suecia, con triplete de Viktor Gyökeres, no tuvo piedad de Ucrania y sueña con el Mundial 2026

De la mano del delantero del Arsenal, que fue la gran figura con sus goles, el equipo sueco chocará con Polonia, que eliminó a Albania, por un cupo al Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Viktor Gyökeres, delantero sueco, celebra la victoria sobre Ucrania, de cara al Mundial 2026
Viktor Gyökeres, delantero sueco, celebra la victoria sobre Ucrania, de cara al Mundial 2026
AFP

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