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Gol Caracol  / Dinamarca no perdonó y siguió derecho en repechaje, contra Macedonia del Norte; triunfo 4-0

Dinamarca no perdonó y siguió derecho en repechaje, contra Macedonia del Norte; triunfo 4-0

El cuadro danés hizo respetar su casa y, en el primer encuentro por el repechaje al Mundial 2026, derrotó por goleada a Macedonia del Norte.

Por: EFE
Actualizado: 26 de mar, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Dinamarca festejando triunfo contra Macedonia del Norte, por repechaje al Mundial 2026.
Dinamarca festejando triunfo contra Macedonia del Norte, por repechaje al Mundial 2026.
Foto: AFP.

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