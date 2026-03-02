José Enamorado: “En Brasil si te duele una uña, juega otro; en Colombia la cogía más suave”

José Enamorado marcó un golazo en el triunfo de Gremio 3-0 Internacional en la final de ida del campeonato gaucho, este domingo, y con eso abrió su cuenta de anotaciones con el equipo de Porto Alegre, haciéndolo por lo alto en el clásico y en la disputa por el título.

Por eso, este lunes en el programa 'Blog Deportivo' de 'Blu Radio' hablaron con el atacante colombiano, quien no ocultó que está "muy contento, feliz, porque se me dio la oportunidad de marcar en un clásico, en otra final y acá en el fútbol de Brasil eso ha sido gracias a Dios y el esfuerzo y el trabajo que vengo haciendo en este tiempo".



José Enamorado y la diferencia entre el fútbol de Colombia y Brasil

En la conversación, el actual jugador de Gremio afirmó que "uno la cogía más suave (en Colombia), pero acá si llegas a un club y no estás en buenas condiciones físicas, los equipos de Brasil tienen muchos refuerzos, tres o cuatro extremos más. Si te duele una uña, juega otro. Son muy competitivos, hacen una buena inversión con jugadores, uno tiene que estar en puntica de pies, sino no, ni la hueles", confesando que hay que ser muy constante para no perder su lugar.

Sumado a eso, José Enamorado puntualizó en que "acá se necesitan los recorridos de ida y vuelta, acá si le dejas un espacio al lateral o al extremo; te acaba. En cambio, en los entrenamientos desde que estuve acá, sentí que el primer entrenamiento mío fue eterno, los sentía mucho más largos, mucho más intensos, me costó eso; no es lo mismo que en Colombia".

José Enamorado, jugador colombiano, celebra su primer gol con Gremio, en el Campeonato Gaúcho AFP

Acá más declaraciones de José Enamorado:



*El relato de su golazo en Gremio vs Internacional

"Fue un rebote de un centro que tira nuestro lateral, queda un poco bajo y ahí es donde uno de ellos alcanzo a despejar, pero va hacia mi dirección, venía fuerte y yo alcanzo a controlarla de buena manera. Cuando vi que ya todo el mundo venía saliendo y se iban a tirar, pude rematar, y marcar un lindo gol en un clásico y otro, al final. Es una linda experiencia, algo que llena de orgullo, que el trabajo va dando frutos".

*Los jugadores que le escribieron por su gol

"Yo tengo mucha relación con EdwinHerrera, con Harold Rivera, con Didier Moreno, que han sido con los que mas he hablado durante este tiempo acá en Brasil. Y también, con otros compañeros de otros equipos".

*La importancia del clásico de Porto Alegre

"Desde que llegue me dijero que el clásico es algo distinto, que toca ganar sí o sí, y así se vive días anteriores, las horas antes también, con mucho entusiasmo, con mucha concentración. Desde que yo llegué acá, el profe hizo mucho énfasis, que él cambia las bandas, saben que los esfuerzos de los jugadodres por banda, que él en el segundo tiempo le da frescura al equipo".