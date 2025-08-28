A grande del fútbol colombiano se le vendría millonaria demanda; complicaría venta del club

En las últimas horas ha ‘sonado’ con fuerza una información que ha hecho eco en el fútbol colombiano y, es que, más allá de su situación deportiva en este segundo semestre, pues parece ser que al América de Cali ahora se le vendría problema legal.

Se trata de una demanda que está por venir, debido a unos dineros por el incumplimiento a unos contratos que ahora afectarían las finanzas del club, actualmente comandado por Tulio y Marcela Gómez.

Esto, así como lo reveló e hizo saber Javier Hernández Bonnet, director general de Gol Caracol, para el programa de ‘Blog Deportivo’ en ‘Blu Radio’; allí, el reconocido periodista también se refirió a los detalles y demás informaciones sobre el caso.

“Hay un fallo judicial que va a golpear financieramente y dramática al América de Cali. Esto es un lío que comenzó en tema de boletería antes de que Tulio (actual dueño) adquiriera el equipo. Era un problema de 70-75 millones de pesos por un incumplimiento en el contrato de boletería, firmaron con una empresa, (creo que es Colboletos si no estoy mal), la que ganó el pleito a la plaza de toros de Cañaveralejo”, indicó de entrada Javier Hernández Bonnet.

Sumado a eso, el director general de Gol Caracol reveló que esa cifra con el tiempo habría ido subiendo, al punto de que hoy en día es demasiada la cantidad; misma razón por la que se iría a juicio su correspondiente pago: “Incumplieron y se la concedieron a otro promotor de boletería, el tema se fue agrandando y agrandando, hubo, incluso, acercamientos para arreglar en 70 millones de pesos para terminar el lío. Pero hoy está en 35.000 millones de pesos, que equivale casi a 9 millones de dólares”.

"Los dirigentes del fútbol colombiano son soberbios y arrogantes, ellos creen que los problemas se pueden arreglar sacando pecho o haciendo comida, invitando a cócteles e invitando a partidos. Y ese fallo puede significar que en los próximos días se sienten con la gente que les ganó el pleito para hacer una conciliación, lo que va a afectar en el flujo de caja al América de Cali y podría precipitar la venta del club. Anda desesperado (Tulio) de quién se quede con América. Siempre que pide, termina pidiendo más y termina en situaciones complicadas porque los prometientes compradores ya no le creen y no se arriman”, concluyó Javier Hernández Bonnet, dando un amplio panorama de lo que se viene para el América.

Y justo ahora que, supuestamente, en la familia Gómez tendrían en mente vender el club. Lo cierto es que, con el pasar de los días, se le dará desarrollo a esta noticia, que implica otro ‘dolor de cabeza’ para los ‘escarlatas’.