"El penalti de Daniel Cataño contra Nacional, yo lo hubiera metido": presidente de Tolima

César Camargo, quien es el actual presidente del conjunto 'pijao', recordó lo que fue aquel penal errado por Cataño y que finalmente costó el título de Liga contra Nacional.