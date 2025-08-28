"El penalti de Daniel Cataño contra Nacional, yo lo hubiera metido": presidente de Tolima

En el Deportes Tolima todavía no se olvidan de lo que fue aquella final entre el cuadro ‘pijao’ y Atlético Nacional, por el torneo apertura de 2022, en el que, de estar a un paso de darle la vuelta a la serie y lograr el campeonato; al final terminaron errando la opción más clara, quedando con uno menos y recibiendo un gol en el tiempo adicional que sepultó todas las posibilidades de título.

Y es que, lo que era alegría, terminó siendo tristeza, con Daniel Cataño como principal protagonista.

Luego de haber caído por 3-1 en la final de ida, en el estadio Atanasio Girardot, el ‘vinotinto y oro’ en su casa y ante su gente, logró igualar la serie con un 2-0 parcial en tan solo 36 minutos de partido. Pero eso no fue todo, pues en el complemento los ibaguereños se encontraron con una pena máxima, que les terminaría dando una posibilidad máxima de anotar el 3-0, que los coronaría parcialmente campeones.

🔥 Kevin Mier le da vida a Atlético Nacional, Daniel Cataño erró el penal y luego fue expulsado por el golpe al guardameta del verde.



🤯 Todo cambió en cuestión de segundos.pic.twitter.com/Pzh20pR1K8 — Toque Sports (@ToqueSports) June 27, 2022

Sin embargo, Daniel Cataño no solo erró el penalti, sino que también, en el rebote, fue fuerte con los guayos abajo, provocando una expulsión por el golpe contra Kevin Mier; entonces, pasó de dar el gol del título, a fallar la más importante y dejar a Tolima con uno menos.

Al final esto pesó desde lo físico y anímico; tanto, que Jarlan Barrera anotó el 2-1 en Ibagué, a los 90+1’, que significó el 4-3 en el resultado global, a favor de Atlético Nacional.



¡En Deportes Tolima no se olvidan de ese penalti!

En una reciente entrevista con ‘Bajo Presión’, el presidente del cuadro ‘pijao’, César Camargo, recordó aquella acción de la pena máxima, dejando claro que si él la hubiera cobrado, “convertía el gol”.

Y es que, hablando inicialmente sobre el presente del equipo, el dirigente ‘pijao’ enfatizó en que el objetivo es la estrella; eso sí, dejando claro que hay cosas de las que él no se puede encargar para lograr un título: “Estamos comprometidos como familia y ojalá se nos diera esa gran alegría; es lo que queremos. Mucho más de un rédito financiero, lo que queremos ser es campeones”.

"Yo no pateo el balón. Yo lo hubiera metido", dijo César Camargo sobre el penal fallado por Cataño en la final de 2022. Tres años después, ese golpe aún marca al @cdtolima: un club estable según la Superintendencia, pero con utilidades mínimas y lejos de los gigantes.

“De igual manera entendemos como hinchas que eso no es un tema que solo dependa de nosotros. Finalmente yo no pateo el balón. El presidente de Flamengo, en una comida se acercó y me dijo, a raíz del penalti de Cataño, que uno como presidente es quien debería patear esos balones y tiene toda la razón. Yo hubiera metido ese gol”, sentenció el presidente del Deportes Tolima, echando el ‘vainazo’ al mediocampista paisa, que actualmente juega en Bolívar de Bolivia.