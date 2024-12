A jugador de Nacional le tocó salir a disculparse, por palabras después de ser campeón

Luego de todos los disturbios que se vivieron en el Pascual Guerrero,en el final del partido de vuelta de la Copa Colombia, donde Nacional se coronó campeón, el conjunto antioqueño tuvo que salir del escenario deportivo en una tanqueta de la Policía, para evitar ataques por parte de algunos aficionados, que causaron desmanes incluso a las afueras del estadio.

En redes sociales y a través de las cuentas de los jugadores del plantel antioqueño, se pudieron conocer algunas imágenes de lo vivido dentro del vehículo de la Policía y hubo una frase que no gustó para nada, que fue pronunciada por Kevin Parra: “Nos vamos en tanqueta del Valle del Caca”.

De inmediato, en redes sociales comenzó el rechazo por parte de los vallecaucano que se sintieron ofendidos con las palabras que dijo el mediocampista de Nacional. Toda la repercusión que tuvieron las palabras de Parra, lo llevaron a ofrecer disculpas por lo que había dicho.

❌😳 Kevin Parra, jugador de Atlético Nacional, ha recibido FUERTES CRÍTICAS por sus comentarios en un live de Instagram sobre el Departamento del Valle del Cauca.



🗣️ “Saliendo del VALLE DE CACA en tanqueta”, dijo.



pic.twitter.com/NTsq8KTopy — Toque Sports (@ToqueSports) December 16, 2024

Comunicado de Kevin Parra

Me permito iniciar este comunicado pidiendo disculpas de manera formal, con la sinceridad que requiere el momento. Mi comportamiento el día de ayer no tiene justificación, y aunque podría decir que me dejé llevar por el calor del instante, reconozco que ello no es suficiente para disculpar lo sucedido.

El pueblo Vallecaucano, un pueblo que vive el fútbol con una pasión indescriptible, y que además, parte de mi familia reside allí, merece más respeto. He aprendido que la victoria tiene dos caras; hoy celebro, pero también reconozco que debo aprender a saber perder. Por eso, con humildad, me dirijo a ustedes, desde el corazón, para expresar mi sincero arrepentimiento y mis disculpas. Mi actitud de ayer fue equivocada, y asumo la responsabilidad por ello.

Comunicado de Kevin Parra. pic.twitter.com/CFqSIKiyJp — Juan David Londoño (@juandl84) December 16, 2024

El Valle del Cauca es una tierra hermosa, llena de historia, cultura y orgullo. Como colombiano, me siento profundamente identificado con esta región y con su gente, quienes también viven el fútbol de una manera tan especial. Su himno, su tierra, y su gente merecen lo mejor de nosotros, y es por eso que hoy pido perdón a esta hermosa región que, al igual que todo el país, merece disfrutar del deporte en paz y respeto.

Reitero mis disculpas y expreso mi compromiso de resarcir de alguna manera el daño causado. Estoy dispuesto a hacer todo lo necesario para enmendar mi error y contribuir, en la medida de lo posible, al bienestar y la armonía del fútbol colombiano, siempre guiado por los principios de Dios y el verdadero espíritu deportivo.