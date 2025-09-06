A nuevo refuerzo de Millonarios le sacaron la roja contra Santa Fe y ni había jugado

Como era de esperarse, en la edición del clásico capitalino, de este sábado, no iban a faltar las polémicas, roces y más.

Y es que, pese al pobre juego ofensivo que presentaron tanto Santa Fe como Millonarios, sobre el final del compromiso una acción hizo que todo se fuera ‘picando’.

En un contraataque de Santa Fe, el pase final que llegaría para Edward López fue interceptado por la mano de Jorge Arias; misma que el juez central del compromiso decretó como falta para los rojos, mostrándole la amarilla a Jorge Arias, quien fue el que cortó la acción.

¡Se pica el partido al final! Expulsado Iván Arboleda en Millonarios. #LALIGAxWIN Ⓜ️⚽🦁 pic.twitter.com/iyHMEd4qHL — Win Sports (@WinSportsTV) September 7, 2025

Sin embargo, por parte de los futbolistas de Santa Fe hubo reclamos y más, que generaron cruces con los jugadores de Millonarios, quienes se mostraron inconformes por la decisión, pues consideraban que la mano no daba para ser pitada como falta, ya que estaba pegada al cuerpo.

No obstante, desde el banquillo ‘albiazul’ fue donde más reclamaron airadamente, con Iván Arboleda como principal protagonista, a quien las cámaras enfocaron y con el que el juez central también se quedó.

Ante la actitud del guardameta, recién llegado a Millonarios, el árbitro José Ortiz le mostró la roja y lo mandó a las duchas.