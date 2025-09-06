Publicidad

Publicidad

Publicidad
Síguenos en::
Tendencias:
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
DAYRO MORENO
JAMES RODRÍGUEZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / A nuevo refuerzo de Millonarios le sacaron la roja contra Santa Fe y ni había jugado

A nuevo refuerzo de Millonarios le sacaron la roja contra Santa Fe y ni había jugado

El juez central del compromiso no le 'tembló' la mano y le mostró el cartón rojo al futbolista 'embajador', quien reclamó airadamente una acción sobre el final.