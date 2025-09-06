Millonarios y Santa Fe empataron en un 'frío' 0-0, por el clásico capitalino, en Liga

Este sábado 6 de septiembre, Independiente Santa Fe y Millonarios empataron 0-0 en el estadio El Campín, por el duelo correspondiente a la décima jornada de la Liga BetPlay II-2025.

Desde el primer minuto, el encuentro se mostró muy parejo, con falta de espacios y poca profundidad; esto, debido a la disposición táctica de ambos equipos, que no querían dar error alguno.

Evidentemente, esto frenó el partido y lo mantuvo en un ‘limbo’, donde no hubo opciones claras de gol, ni tampoco acercamientos con mucho peligro. Ofensivamente, lo que más destacó fueron los ataques tras recuperación o las mismas pelotas aéreas.

Santiago Giordana en duelo entre Millonarios vs. Santa Fe, por Liga. Foto: Colprensa.

No obstante, el encuentro no se halló durante la primera mitad; tanto, que lo más llamativo de los primeros 45 minutos de juego, fue la espectacular salida de los equipos y la intervención médica a Santiago Giordana, quien sufrió un choque fuerte que lo dejó en el suelo con la nariz sangrando.

Ya en el complemento, las cosas no cambiaron, pero sí que hubo más acciones en ataque; esto, teniendo en cuenta que el desgaste físico hizo lo suyo y, con más espacios en el campo, hay más oportunidad de buscar el arco contrario.

Quien más tuvo esa disposición ofensiva, con una opción realmente clara, fue Millonarios; esto, por medio de Jorge Cabezas Hurtado, quien quedó frente al arco, pero su remate fue bien atajado por Andrés Mosquera Marmolejo.

Durante los últimos veinte minutos, Millonarios encontró más la pelota y se adueñó del control del encuentro; eso sí, sin mucha acción y profundidad, hecho que hizo ver el juego lento y sin acción en ninguna de las dos áreas.

Acción de juego en el duelo entre Santa Fe vs. Millonarios, por Liga BetPlay. Foto: Colprensa.

Con este resultado, los 'cardenales' son parcialmente octavos con trece unidades, mientras que el 'embajador' es antepenúltimo con ocho puntos.

El siguiente encuentro de Independiente Santa Fe será contra Alianza FC, el próximo 9 de septiembre. Por su parte, Millonarios volverá al ruedo contra Pasto, un día después.

Ficha técnica:

Millonarios (0): Diego Novoa, Samuel Martín, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Nicolás Arévalo, Stiven Vega, Jorge Cabezas Hurtado, Beckham Castro (84' Brayan Cuero), Alex Castro y Santiago Giordana (67' Luis Marimón).

DT: Hernán Torres.

Independiente Santa Fe (0): Andrés Mosquera Marmolejo, Cristian Mafla, Emmanuel Olivera, Víctor Moreno (68' Iván Scarpeta), Jhon Meléndez (85' Santiago Tamayo), Ewil Murillo (57' Edward López), Daniel Torres, Yilmar Velásquez (85' Yairo Moreno), Omar Fernández (68' Marcelo Meli) y Harold Santiago Mosquera y Hugo Rodallega.

Entrenador: Jorge Bava.

Estadio: Nemesio Camacho El Campín.

Incidencias: Expulsión de Iván Arboleda sobre el final, por protestar.