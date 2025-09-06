Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025 luego de Millonarios 0 - Santa Fe 0

Este sábado, en la cancha del estadio El Campín que estuvo colmado de público en sus gradas, Millonarios y Santa Fe jugaron en aceptable partido, en el desarrollo de la décima fecha de la Liga II 2025 del fútbol profesional colombiano. Al final, la igualdad fue el marcador que se registró en en escenario capitalino.

Antes del juego en Bogotá, se celebraron tres compromisos más que dejaron resultados sorpresivos, con la victoria 3-1 de Unión Magdalena en su cara a cara con Junior, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta; Llaneros se hizo respetar en Villavicencio y superó a Tolima por la mínima diferencia; y Atlético Bucaramanga venció 3-1 a Alianza.

Unión Magdalena venció 3-1 a Junior, en el clásico de la costa. Foto: Colprensa.

La jornada comenzó con dos compromisos el día viernes, que dejaron como resultados triunfos de Deportivo Pasto sobre Boyacá Chicó por un tanteador de 2-0, en el derby del eje cafetero Once Caldas le ganó 1-0 a Deportivo Pereira.

Cabe recordar que este domingo 7 de septiembre se completará la programación de la jornada en el fútbol de nuestro país.

Tabla de posiciones

1. Junior 20 puntos

2. Medellín 19 puntos

3. Tolima 17 puntos

4. Llaneros 17 puntos

5. Bucaramanga 16 puntos

6. Nacional 16 puntos

7. Fortaleza 15 puntos

8. Santa Fe 13 puntos

9. Pereira 12 puntos

10. Alianza 12 puntos

11. Unión Magdalena 11 puntos

12. Envigado 10 puntos

13. La Equidad 10 puntos

14. Deportivo Cali 10 puntos

15. Boyacá Chicó 10 puntos

16. Deportivo Pasto 9 puntos

17. Once Caldas 9 puntos

18. Millonarios 8 puntos

19. Águilas Doradas 7 puntos

20. América 5 puntos

Resultados de la décima jornada:

Deportivo Pasto 2-0 Boyacá Chicó

Once Caldas 1-0 Deportivo Pereira

Atlético Bucaramanga 3-1 Alianza FC

Llaneros 1-0 Deportes Tolima

Unión Magdalena 3-1 Junior de Barranquilla

Millonarios vs. Independiente Santa Fe

Así se jugará el resto de la jornada:

Domingo 7 de septiembre

Envigado vs. Águilas Doradas

Hora: 2:00 p.m.

América vs. Deportivo Cali

Hora: 4:10 p.m.

Independiente Medellín vs. Atlético Nacional

Hora: 6:20 p.m.

Fortaleza CEIF vs. La Equidad

Hora: 8:30 p.m.