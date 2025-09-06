Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025 luego de Millonarios 0 - Santa Fe 0

Publicidad
Este sábado, en la cancha del estadio El Campín que estuvo colmado de público en sus gradas, Millonarios y Santa Fe jugaron en aceptable partido, en el desarrollo de la décima fecha de la Liga II 2025 del fútbol profesional colombiano. Al final, la igualdad fue el marcador que se registró en en escenario capitalino.
Antes del juego en Bogotá, se celebraron tres compromisos más que dejaron resultados sorpresivos, con la victoria 3-1 de Unión Magdalena en su cara a cara con Junior, en el estadio Sierra Nevada de Santa Marta; Llaneros se hizo respetar en Villavicencio y superó a Tolima por la mínima diferencia; y Atlético Bucaramanga venció 3-1 a Alianza.
La jornada comenzó con dos compromisos el día viernes, que dejaron como resultados triunfos de Deportivo Pasto sobre Boyacá Chicó por un tanteador de 2-0, en el derby del eje cafetero Once Caldas le ganó 1-0 a Deportivo Pereira.
Cabe recordar que este domingo 7 de septiembre se completará la programación de la jornada en el fútbol de nuestro país.
Tabla de posiciones
1. Junior 20 puntos
2. Medellín 19 puntos
3. Tolima 17 puntos
4. Llaneros 17 puntos
5. Bucaramanga 16 puntos
6. Nacional 16 puntos
7. Fortaleza 15 puntos
8. Santa Fe 13 puntos
9. Pereira 12 puntos
10. Alianza 12 puntos
11. Unión Magdalena 11 puntos
12. Envigado 10 puntos
13. La Equidad 10 puntos
14. Deportivo Cali 10 puntos
15. Boyacá Chicó 10 puntos
16. Deportivo Pasto 9 puntos
17. Once Caldas 9 puntos
18. Millonarios 8 puntos
19. Águilas Doradas 7 puntos
20. América 5 puntos
Resultados de la décima jornada:
Deportivo Pasto 2-0 Boyacá Chicó
Once Caldas 1-0 Deportivo Pereira
Atlético Bucaramanga 3-1 Alianza FC
Llaneros 1-0 Deportes Tolima
Unión Magdalena 3-1 Junior de Barranquilla
Millonarios vs. Independiente Santa Fe
Así se jugará el resto de la jornada:
Domingo 7 de septiembre
Envigado vs. Águilas Doradas
Hora: 2:00 p.m.
América vs. Deportivo Cali
Hora: 4:10 p.m.
Independiente Medellín vs. Atlético Nacional
Hora: 6:20 p.m.
Fortaleza CEIF vs. La Equidad
Hora: 8:30 p.m.