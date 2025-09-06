Publicidad

Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025 luego de Millonarios 0 - Santa Fe 0

Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga Betplay II 2025 luego de Millonarios 0 - Santa Fe 0

Esté sábado prosiguió la décima fecha del fútbol colombiano con resultados para destacar como el 3-1 de Unión Magdalena sobre Junior. En El Campín, azules y rojo dividieron honores.

Acción de juego en el clásico entre Millonarios vs. Santa Fe, por Liga.
Foto: Colprensa.
Por: Gianmarco Sotelo
|
Actualizado: septiembre 06, 2025 10:36 p. m.