A qué hora juega HOY Bucaramanga vs. Nacional y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay II-2026

Las emociones del fútbol profesional colombiano continúan este lunes 2 de noviembre con el partido entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.
Este juego, que enfrenta a leopardos y verdolagas, será a las 8:15 de la noche en el Estadio Américo Montanini de la capital santandereana y será transmitido por la televisión cerrada.
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Bucaramanga llega a este partido luego de vencer el pasado 30 de octubre 2-1 al Deportivo Pasto, con goles de Luciano Pons y Emerson Batalla. En la cuarta casilla y con 28 unidades, solo una victoria lo distancia de sellar su cupo a los playoffs finales.
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Por su parte, Atlético Nacional viene de vencer 2-0 a Independiente Santa Fe, con anotación de Elías Cabrera y un autogol de Emmanuel Olivera. El verde paisa ya está instalado en la siguiente fase y arriba como líder de la tabla de posiciones con 35 puntos.
Convocados de Atlético Nacional
34. F. Armani
25. L. Marquínez Defensas
4. C. Haydar
16. W. Tesillo
15. A. Reyes
20. M. Casco
40. J. Quesada
27. Y. Perlaza Volantes
28. S. Rojas
30. J. Zapata
19. J. Rengifo
22. E. Cabrera
31. X. Ríos
26. F. Marín
10. E. Cardona Delanteros
13. N. Rodríguez
36. J. Escorcia
32. E. Benítez
29. A. Sarmiento
9. A. Morelos