A qué hora juega HOY Bucaramanga vs. Nacional y dónde ver por TV el partido de Liga BetPlay II-2026

Las emociones del fútbol profesional colombiano continúan este lunes 2 de noviembre con el partido entre Atlético Bucaramanga y Atlético Nacional, válido por la fecha 17 de la Liga BetPlay II-2026.

Este juego, que enfrenta a leopardos y verdolagas, será a las 8:15 de la noche en el Estadio Américo Montanini de la capital santandereana y será transmitido por la televisión cerrada.

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Bucaramanga llega a este partido luego de vencer el pasado 30 de octubre 2-1 al Deportivo Pasto, con goles de Luciano Pons y Emerson Batalla. En la cuarta casilla y con 28 unidades, solo una victoria lo distancia de sellar su cupo a los playoffs finales.

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Por su parte, Atlético Nacional viene de vencer 2-0 a Independiente Santa Fe, con anotación de Elías Cabrera y un autogol de Emmanuel Olivera. El verde paisa ya está instalado en la siguiente fase y arriba como líder de la tabla de posiciones con 35 puntos.



Convocados de Atlético Nacional

34. F. Armani

25. L. Marquínez Defensas

4. C. Haydar

16. W. Tesillo

15. A. Reyes

20. M. Casco

40. J. Quesada

27. Y. Perlaza Volantes

28. S. Rojas

30. J. Zapata

19. J. Rengifo

22. E. Cabrera

31. X. Ríos

26. F. Marín

10. E. Cardona Delanteros

13. N. Rodríguez

36. J. Escorcia

32. E. Benítez

29. A. Sarmiento

9. A. Morelos

