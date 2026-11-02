Fecha filtrada para regreso de Luis Díaz con Bayern Múnich; decisión llega a Selección Colombia

Se confirmó que Luis Díaz no estará disponible para el Bayern Múnich durante la fecha FIFA de noviembre y, por lo tanto, su presencia con la Selección Colombia en los dos partidos preparatorios frente a Chile queda prácticamente descartada. El director deportivo del club alemán entregó novedades sobre la recuperación del extremo guajiro y de Jamal Musiala, quienes continúan trabajando al margen del plantel.

Según informó el diario alemán 'Bild', el guajiro dio un paso importante en su proceso de recuperación después de sufrir una lesión muscular durante el empate 2-2 contra Arsenal, por la Champions League, Díaz completó su primera sesión individual con balón. La práctica se realizó en la mañana de este lunes, detrás de las pantallas, mientras sus compañeros trabajaban con normalidad.

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Aunque se trata de una señal positiva, el Bayern no contempla acelerar su regreso. El director deportivo fue claro al explicar que el atacante volverá a entrenarse con sus compañeros después de la fecha de selecciones, que se desarrollará entre el 9 y el 17 de noviembre. “Para Lucho será después del parón internacional”, señaló el directivo, según las declaraciones recogidas por 'Bild'.

Max Eberl on when the injured players will be coming back:



• Ismael Saibari: 3-4 months

• Serge Gnabry: out for the rest of the year

• Jamal Musiala: back in team training during the international break

• Luis Díaz: back in team training after the international break — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) November 2, 2026

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La noticia representa un contratiempo para Néstor Lorenzo. Colombia tiene programados dos partidos de fogueo contra Chile durante esa ventana internacional (viernes 13 y martes 17 de noviembre), por lo que el extremo del Bayern no estaría disponible para ninguno de los compromisos. Su ausencia sería una baja importante para la 'tricolor', que espera contar con sus principales figuras para preparar los próximos desafíos.



El citado medio alemán también entregó detalles sobre la situación de Musiala, quien sufrió una lesión muscular hace cinco semanas y media, durante el calentamiento previo al partido de Alemania contra Países Bajos. El mediocampista tampoco trabajó con el grupo este lunes y realizó una sesión individual con balón.

Luis Díaz, delantero colombiano de Bayern Múnich, en un partido de la Champions League Getty Images

De esta manera, el Bayern Múnich espera recuperar a dos de sus piezas ofensivas, aunque mantendrá la cautela para evitar recaídas. Mientras Musiala podría volver a trabajar con el plantel durante la ventana internacional, Díaz tendrá que completar su rehabilitación y esperar hasta después de esos compromisos para reincorporarse a los entrenamientos colectivos.

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Y es que a 'Lucho' y Musiala se unen otros jugadores importantes como Ismael Saibari, quien estará entre tres y cuatro meses afuera, y hasta ya fue operado. Además, otro que regresará hasta el próximo año será Serge Gnabry, problemas apra el técnico belga Vincent Kompany, quien además también ha tenido quebrantos de salud y no ha podido estar junto a sus dirigidos en las recientes semanas.