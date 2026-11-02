Quién es Franco Pérez, el hijo de Omar Pérez, que fue convocado a la Selección Colombia Sub-19

En las últimas horas se conoció la convocatoria de los jugadores de la Selección Colombia Sub-19 para encarar unos partidos de fogueo en Estados Unidos,entre el 10 y el 17 de noviembre, bajo la orientación del entrenador César Torres, según informó la FCF en un comunicado de prensa. Dentro de los llamados una de las novedades se registró se dio con la inclusión en el listado de Franco Pérez, volante de Boca Juniors e hijo de Ómar Sebastián Pérez, figura e ídolo histórico de Santa Fe.

"La preparación del plantel comenzará este 3 de noviembre en la Sede Deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, donde el grupo estará concentrado hasta el día 9. Posteriormente, el equipo viajará a Atlanta", se leyó en la nota oficial publicada por la FCF.

Publicidad

¿Quién es Franco Pérez?

Publicidad

Franco Pérez nació en la ciudad de Medellín el 27 de septiembre de 2008, cuando su padre defendía los colores de Independiente Medellín y recientemente firmó contrato con Boca Juniors, en donde desde hace un tiempo viene llamando la atención por sus condiciones como un volante de buena técnica y visión de juego. Mide 1.90 metros, es zurdo y ya ha tenido la oportunidad de entrenar con el primer equipo de los 'xeneizes', que es dirigido por Rodolfo 'el Vasco' Arruabarrena.



Franco Pérez, volante colombiano que entrena con el primer equipo de Boca Juniors. Foto oficial de Boca Juniors

Durante un buen tiempo vivió en Bogotá junto a su padre, comenzó a entrenarse en el club de su propiedad y hace un tiempo se marchó con rumbo a territorio argentino, para terminar su formación deportiva, recogiendo frutos y llevándose muchas miradas.

Publicidad

En una entrevista con el 'Anecdotario' de Gol Caracol, Ómar Pérez comentó que "Franco se encuentra feliz, que es lo más importante para uno como padre. Franco tiene 18 años y ya firmó contrato con Boca Juniors. Ojalá que lo pueda hacer, lo pueda lograr y para mí es un orgullo. Viene creciendo, la verdad es que tienen exigencia, esperemos que pueda cumplir su sueño".

Acá los jugadores convocados a la Selección Colombia Sub-19

Publicidad

Alam García – Independiente Yumbo

Andrés Marín – Atlético Nacional

Camilo Amú – América de Cali

Christian Negrete – Real Cundinamarca

Daniel Socarrás – Junior F.C.

David Meza – Atlético de Madrid (ESP)

Deimer Longas – Independiente Medellín

Edmilson Herazo – Barranquilla F.C.

Erik Londoño – New York Red Bulls (USA)

Francisco Peña – Independiente Yumbo

Franco Pérez – Boca Juniors (ARG)

Gerónimo Mancilla – Independiente Medellín

Jimmy Martínez – Independiente Santa Fe

Johan Molina – América de Cali

Juan Camilo Cuero – Boca Juniors de Cali

Juan David Palacios – Independiente Yumbo

Leandro Solarte – Racing Club (ARG)

Miguel Londoño – RCD Espanyol de Barcelona (ESP)

Nicolás Arango – North Texas SC (USA)

Robihno Quinto – River Plate (ARG)

Tomás Blandón – Águilas Doradas

Yeider García – Internacional de Bogotá