Jackson Martínez reveló el mensaje del 'Pibe' Valderrama que lo motivo para volver a las canchas

El regreso de Jackson Martínez a las canchas tuvo un desenlace soñado. El delantero colombiano volvió a vestir la camiseta del Deportivo Independiente Medellín, después de seis años de ausencia en el fútbol profesional, y fue protagonista en la victoria 2-1 sobre Alianza Valledupar. El atacante, que tuvo su última etapa con el 'Poderoso' en 2009 antes de marcharse al exterior, celebró su reencuentro con el equipo de sus amores con una anotación que desató la alegría de los hinchas en el estadio Atanasio Girardot.

Después de una larga espera, 'Chachachá' volvió a sentirse futbolista en el escenario donde comenzó a construir su historia. En sus declaraciones, el atacante expresó su agradecimiento a la directiva, al cuerpo técnico y a los aficionados, quienes fueron determinantes para que pudiera concretar su regreso al conjunto antioqueño.

Publicidad

"Quiero comenzar agradeciéndole a la directiva, al profesor Amaranto, por jugársela con tanta credibilidad y confianza. Ellos me conocen muy bien. Sabían lo que yo podía aportar al equipo y, sin lugar a duda, la hinchada jugó un papel determinante en partidos como estos, donde el empuje, junto con el esfuerzo del equipo, permite sacar un resultado como el que conseguimos hoy, con un jugador menos", expresó.

Publicidad

El delantero también reconoció que el recibimiento de los aficionados fue un impulso importante para afrontar su esperado retorno. Martínez, quien ingresó para aportar en el frente de ataque, aseguró que tenía claro el compromiso de ayudar a sus compañeros y aprovechar la oportunidad para marcar.



"Al campo, lo único que pensé fue en dar lo mejor para ayudar al equipo. No te imaginas el ánimo que me dio la gente cuando yo iba a entrar. Para mí fue un impulso enorme, de mucha más motivación de la que tenía, y estaba muy tranquilo. Sabía que tenía que ayudar al equipo, por momentos a defender, a presionar, pero tenía claro también que tenía que ser paciente y estar un poco más en el área para, como fue en el gol, estar ahí para poder marcar", agregó.

La emoción del regreso también estuvo acompañada por recuerdos de las personas que lo motivaron a volver a jugar. Entre ellas, destacó a 'Choronta' Restrepo y al histórico Carlos 'Pibe' Valderrama, quien le insistió para que retomara su carrera deportiva.

Publicidad

"El Pibe fue alguien que me impulsó muchísimo y me habló como regañándome. Me dijo: '¿Qué pasa? Vuelva a jugar, que si no pudiera, pues entiendo, pero vuelva, que usted puede'", recordó.

Finalmente, Martínez dejó claro que regresar al Medellín representaba mucho más que una oportunidad deportiva, pues se trataba de cumplir un sueño personal.

Publicidad

"Yo soy hincha del equipo. La gente no puede pensar que yo voy a venir a perjudicar al equipo. Vine porque realmente consideraba que podía ayudarlo y, gracias a Dios, las cosas salieron como lo soñamos", concluyó el atacante, quien vivió una jornada inolvidable en el Atanasio Girardot.