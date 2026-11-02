Impresionante choque en partido del fútbol español, hubo temor por la vida de Jesús de Miguel

Este lunes en el fútbol de España se dio un epiosido de temor y angustia por el fuerte choque del arquero Owono, en la mitad de cancha, contra el futbolista del Tenerife, Jesús de Miguel, quien terminó tendido en la cancha, e instantes después tuviera que recibir asistencia médica urgente.

De hecho, el portal 'Post United' detalló que lo sucedido "ha obligado a suspender el partido", y de paso señalan que frente a su salud, "el delantero ha sufrido una parada cardiorrespiratoria y ha tenido que ser reanimado sobre el césped. Posteriormente, ha sido trasladado al hospital, donde permanece en observación".

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Por supuesto, el arquero del Andorra, Owono, fue expulsado inmediatamente, y mientras se estaba retirando del campo de juego, se devolvió al ver la angustia que se generó por la salud de su colega.

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Parte médico de Jesús de Miguel, del Tenerife

El club que milita en la Segunda División del fútbol español, informó recientemente que "el jugador está ingresado en la UCI del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria, estable, dentro de la gravedad", agregando además que "los servicios médicos se encuentran en dicho hospital e informarán cuando tengan novedades".

Por el momento se espera la pronta recuperación del delantero Jesús de Miguel, quien dejó en vilo al mundo del fútbol este lunes, luego de esa dura entrada sufrida, con ese golpe en el pecho, que lo hizo perder el conocimiento, y como detallan, sufrir una "parada cardiorrespiratoria".

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