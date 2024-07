Águilas Doradas 3- Patriotas 2: final con polémica del VAR y con airada protesta boyacense

Más allá del 'debut' de Sincelejo y de su estadio Arturo Cumplido Sierra, del buen marco de aficionados con el que se jugó el partido de la tercera fecha de la Liga Betplay II del fútbol profesional colombiano; el triunfo de este miércoles 3-2 de Águilas Doradas sobre Patriotas estuvo marcado por una polémica arbitral, en los minutos finales, cuando el central Jairo Mayorga fue llamado por el VAR tras una acción en el área de Cristian Martínez Borja sobre Guillermo Celis, en una disputa de balón.

Mayorga se marchó a realizar la revisión y tras unos instantes, señaló el punto blanco: penalti. De inmediato, los jugadores de los boyacenses le protestaron tal decisión y lo rodearon. En medio de esto, sacó amarilla al arquero Juan David Valencia y al volante Dewar Victoria. Jeison Quiñones le pegó al balón fuerte y marcó el tanto del triunfo.

Ahí quedó todo definido a favor de Águilas Doradas y luego del pitazo final, los futbolistas de la visita se fueron a rodear al juez central del compromiso e incluso desde el banquillo salió corriendo hasta el centro de la cancha el profesor Harold Rivera, quien se mostró visiblemente irritado.

En la cuenta 'VAR Central' en la red social 'X' se opinó con respecto a la jugada cuestionada. Así escribió que "UY NO GALLO, NO JODAMOS. Saben que no hablo así, pero qué ganas de protagonismo en una noche que no te correspondía, el actor principal era Jairo Mayorga quien hacía su debut en el fútbol profesional. Buscando hormigas todo el partido hasta que lo convenció. No veo penal". Ahí hay que acotar que Nicolás Gallo fue el VAR del compromiso en territorio sucreño.

"El jugador de Águilas se está lanzando hacia adelante desde un comienzo, no se cae por ese contacto en la rodilla", se complementó en la citada cuenta.

Así las cosas, las polémica y cuestionadas decisiones de los árbitros y del VAR no cesan desde las jornadas iniciales del campeonato.

¿Quiénes anotaron los goles en Águilas Doradas vs. Patriotas?

Los goles de Águilas Doradas fueron de Daniel Rodas, en propia meta, Jhon Freddy Salazar y de Jeison Quiñones. Por Patriotas marcaron Joao Rodríguez y Cristian Martínez Borja.