Alberto Gamero: "Acepto que mucha gente esté inconforme con el rendimiento de Millonarios"

Alberto Gamero se refirió en rueda de prensa lo que fue la igualdad a cero goles con el Bucaramanga , por la ida de los octavos de final de la Copa Betplay 2024. El DT de Millonarios lamentó que a su equipo le faltara claridad, aunque valoró que la serie frente al 'leopardo' está abierta todavía.

"Nos faltó un poco más de claridad, de manejo de balón, más duelos. A veces cuando se tienen esas líneas férreas hay que ganar duelos y nos faltó eso. En el primer tiempo, ¿qué nos falló?, a pesar de tener superioridad numérica por dentro, no teníamos el balón y pecamos, cuando el equipo no tiene el balón es imposible atacar. Cuando entró 'Maca' (David Macalister Silva) tuvimos un poco más de claridad. Opciones claras no tuvimos y ellos tampoco. Fue un partido para Millonarios, enredado no hubo claridad, espacios; igual esto queda abierto todavía", sostuvo de entrada el timonel samario.

A renglón seguido, el DT del 'embajador' se refirió al módulo táctico que usó frente al Bucaramanga. Gamero sostuvo que la finalidad era tener un equipo más ofensivo.

"Nosotros habíamos hablado de eso, no fue de un momento para otro, lo hablamos en la charla. La estructura del inicio la teníamos muy clara, ellos tenían tres centrales, nosotros armamos tres centrales y lo que nosotros pensábamos era tener un equipo ofensivo y no defensivo porque íbamos a quedar mano a mano. Pero también queríamos ganar duelos con los carrileros de nosotros y que por la mitad generáramos más con Ruiz. Fue un partido en el primer tiempo de choque, más de pelea que de fútbol, hay que ser realistas", complementó.

Publicidad

También aceptó las críticas que se han dado a raíz del rendimiento de Millonarios. "Yo acepto todas las críticas, acepto que mucha gente esté inconforme con el rendimiento del equipo, pero creo que esas críticas no la hemos ganado en dos parte, una, porque este equipo juega bien, y dos, porque en este momento hay irregularidad en muchos pasajes del partido, el único equipo que está arriba es Caldas, estamos intentando jugar mejor, hay equipos que se preparan para jugar contra Millonarios, no jugamos solos".

Millonarios vs. Bucaramanga en acción de juego por la Copa Betplay 2024. @MillosFCOficial

Eso sí, al estratega de Millonarios le gustó cómo terminó su equipo. Hay aspectos por corregir y avisó que todos en el plantel deben estar listos para cuando les toque entrar al campo de juego, esto teniendo en cuenta la seguidilla de partidos que se vienen.

Publicidad

"Terminamos jugando el segundo tiempo más claro, hoy (martes) nos quedó esa sensación. De la seguidilla de partidos, estamos pendiente de los reportes médicos y estamos atentos a lo que puedan tener nuestros fisioterapeutas para no equivocarnos en eso. No es que los jugadores estén lesionados, estamos evitando lesiones. Vamos a mirar todos tienen que estar preparados para cuando les toque actuar", agregó el DT.

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

La hinchada ha mostrado descontento por la actualidad...

"Yo nunca voy a estar en contra de lo que la hinchada haga, ellos tienen todo el deber, nosotros tenemos que ganarnos eso con el resultado. Esto es de nosotros de darle la confianza a ellos, y cómo se gana eso, con trabajo, ganando. Estamos peleando esta Liga, este torneo (Copa Betplay), es normal, esto pasa en todas partes, pero tenemos que tener la cabeza tranquila y procuraremos darles triunfos",