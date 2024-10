En los camerinos de Millonarios y Bucaramanga claman por el VAR en Copa Betplay

Millonarios y Atlético Bucaramanga se enfrentaron en la ida de los octavos de final de la Copa Betplay 2024. Fue un 0-0 en el estadio Nemesio Camacho El Campín en la noche de este martes, y tras el mismo, en la rueda de prensa posterior, en ambos planteles hicieron una petición especial: que haya VAR.

El interrogante salió en plena conversación con los medios de comunicación. Del lado de los 'leopardos', el que tomó la vocería en este tema fue el propio técnico Rafael Dudamel. Si bien no tuvo ninguna queja del arbitraje de Mauricio Mercado, de Sucre, sostuvo que sería bueno contar con esta herramienta tecnológica.

"Sería ideal que a partir de octavos de jugara con VAR, creo que vendría bien. Ya cuando se empiezan a jugar octavos ya son instancias más finales y sería oportuno que fuese así. Si hablamos de VAR tendríamos que hablar del arbitraje y la terna de hoy (martes) ha estado impecable para los dos equipos y ha hecho que el partido saliera bastante limpio", esas fueron las palabras que pronunció el timonel venezolano al servicio del conjunto bumangués.

Rafael Dudamel, director técnico de Atlético Bucaramanga, en la Liga BetPlay I-2024 Twitter Oficial de Atlético Bucaramanga

¿Qué dijeron en Millonarios del tema del VAR en la Copa Betplay 2024?

Por su parte, Andrés Llinás también tuvo palabras para ello, ya que consideró que el VAR debería estar en todos los partidos para que ninguno de los clubes pueda tomar alguna ventaja.

"Es raro porque uno está acostumbrado a jugar con el VAR, que todo se ve y se revise, ya no están las 'mañas' de antes que uno podía sacar ventaja y todo vuelve al fútbol antiguo, que si no me ven puedo pegar. No sé decirte porque no he visto la jugada y la voy a tener que ver, pero cuando hay VAR el fútbol es más justo con todos los errores que pasa, si el VAR llegó al fútbol es por algo y debería estar en todos los partidos para que no hayan ventajas", sostuvo el defensor central del azul bogotano en su intervención con la prensa.

Millonarios y Bucaramanga en acción de juego en el estadio El Campín. @MillosFCOFicial

¿Cuándo es el partido de vuelta entre Millonarios y Bucaramanga, por la Copa Betplay?

Será el próximo 8 de octubre, en el estadio Américo Montanini, de la capital de Santander. El horario es de las 8:00 de la noche y allí se definirá el clasificado a los cuartos de final de la Copa Betplay 2024.