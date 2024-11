Alberto Gamero: "Me gustó de Millonarios que vino a jugar, un punto que recibo con aprecio"

Alberto Gamero analizó lo que fue el empate a cero goles entre Millonarios y Junior de Barranquilla en la tarde-noche de este jueves en el estadio Metropolitano, por la jornada 17 de la Liga Betplay II-2024.

Para el DT del conjunto 'embajador' se presentó un duelo igualado y en el que los suyos tuvieron un mejor comportamiento en el primer tiempo que el segundo.

"Hoy (jueves), de pronto o algo nuevo, es que me gustó del equipo es que vino a jugar, hicimos más pases que el partido pasado, tuvimos más tranquilidad; en lo que dispusimos hoy para entrarle a jugar a un equipo como Junior muy bueno, con el desespero de ganar porque lo necesitaba, me parece que el equipo se comportó bien", dijo de entrada Gamero.

La formación titular de Millonarios contra Junior en el Metropolitano por Liga II-2024. Foto: Colprensa

Publicidad

A renglón seguido el timonel samario al servicio de Millonarios complementó que este tipo de partidos se definen por errores mínimos.

"No me acuerdo de esas cuatro pelotas, me acuerdo la de Bacca y de pronto otro cabezazo. Cuando ellos tienen la posibilidad, nosotros también y fueron claras. Donde tú llegas y no concretas y por momentos juegas bien y el rival también tiene la potestad de pellizcarse y hacer otro juego. En el primer tiempo hicimos un partido bueno, con posesión de balón, y en el segundo, retrocedimos un poco más; Junior nos hizo retroceder, no es que nosotros en el plan de partido hablamos de retroceder, y nosotros en ese volumen de ataques que ellos tenían, tuvimos un par de 'contras' que pudimos haber aumentado, y con ese volumen de ataque de ellos no nos desesperamos, hice cambios ofensivos. Son de esos partidos donde hay que cometer poco errores y tanto ellos como nosotros lo hicimos", agregó.

Publicidad

Otras declaraciones de Alberto Gamero:

- El partido que viene contra Pereira



"Hasta ahora tenemos en mente lo del día domingo contra el Pereira y estamos mentalizados a querer pelear el punto invisible y querer mejorar en la tabla de reclasificación, a eso le apuntando. A donde vayamos a jugar es un partido que debemos ir a buscar poque si queremos bonificar, debemos ir por esos seis puntos que tenemos

- El tema de la actualidad de los árbitros

Publicidad

Siempre he pensado que son seres humanos y se equivocan, a veces a favor y en contra, pero son seres humanos. En ese aspecto, su vamos al partido ese, no hablé del árbitro. Nunca he pensado que un árbitro quiera dañar a un equipo o a un técnico, es muy difícil y más con el VAR ahora. Ellos también tienen familia.

- Falcao García

Publicidad

Lo tenemos claro, es un jugador determinante l que pasa es que viene de una lesión larguita, lo llevamos poco a poco, en el tiempo que tuvo un par de opciones y con ese olfato que tiene de gol, gte pivotea mejor, tuvo desmarques de apoyo, llega al área. Estamos completamente seguros que va a ser importante para nosotros por eso lo queremos llevar de a poco para tenerlo entero en los cuadrangulares.

Enfrentamiento entre Junior y Millonarios. Colprensa.

- Si se hubiese jugado en otro horario...

"Este es un partido de clase A , a eso me refería, este partido a las 8:30 de la noche cuánto le mete junior, nunca me fui por el sol, el calor; este es un partido que toda la gente de Barranquilla y la Costa lo quiere venir a ver, a eso me refería. Dios nos mandó un punto para cada uno y lo recibo con aprecio".

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios. Foto: Colprensa