Alberto Gamero y la advertencia a jugadores de Millonarios, previo al partido con Junior

Millonarios ya está preparado para iniciar los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay I-2024. Los dirigidos por Alberto Gamero debutan este sábado 4 de mayo contra el Junior, en Barranquilla, y para este crucial compromiso por el Grupo A, el samario confía en empezar con el pie derecho.

En el azul capitalino hay varios futbolistas que están al borde de la suspensión por el tema de la acumulación de amarillas. El DT de Millonarios sabe que este factor es importante, pero les pidió a los jugadores de su plantel que no deben condicionarse por ello y dar lo mejor de sí en cada jugada a enfrentar este sábado en el estadio Metropolitano, a partir de las 7:15 de la noche.

"Son situaciones que hay que afrontarlas, nosotros clasificamos casi en la última fecha y no tuvimos posibilidad de borrar. Giordana, Llinás, Giraldo, Quiñones, tienen cada uno cuatro amarillas. A nosotros no nos puede trasnochar, ellos saben que tienen amarilla, tratar de ser más prudentes en las jugadas, pero como les digo a ellos: 'no vayan a ahorrarse una amarilla', no vayan a regalar una jugada por una amarilla. Habrá jugadores que están esperando una oportunidad. Entramos con ese riesgo y ellos tienen que asumirlo", esas fueron las palabras del timonel en charla con el medio 'La Casa Azul Radio' antes de partir hacia la capital del Atlántico.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, en medio de un partido de la Liga BetPlay I-2024 del fútbol colombiano Archivo de Colprensa

Sobre cuáles son sus expectativas en los cuadrangulares finales del presente campeonato y de comenzar contra los 'tiburones', Gamero fue enfático en decir que son "buenas, comenzar un cuadrangular con tres equipos importantes que hicieron un buen torneo. Lo que se ha hecho con Junior en el último tiempo, eso quiere decir que ha hecho cosas buenas como lo hemos nosotros; va a ser un lindo partido".

Por último, el líder en el banquillo técnico del elenco albiazul resaltó que en esta parte final del campeonato es ir partido a partido, por lo que además de afrontar los cuadrangulares de la Liga Betplay I-2024 también tiene agenda en la Copa Libertadores.

"Tenemos que ir paso a paso, partido a partido, esta semana fue buena para tanto los que están en Copa como los que no. Fue buena para oxigenarse y mentalizarse a esta serie de partidos, sábado, miércoles, sábado y es tratar de tener el equipo entero. Trataremos de que estén en un porcentaje alto en la parte física", concluyó el técnico de Millonarios.

Ⓜ️🚨 El Profe Alberto Gamero Atendió a La Casa Azul Radio TV en el Aeropuerto el Dorado previo al viaje del equipo Embajador a la ciudad de Barranquilla, en búsqueda de los tres puntos por la fecha 1 de los cuadrangulares finales del torneo apertura 2024. pic.twitter.com/Rbrw1avLAj — La Casa Azul Radio (@CasaAzulRadio) May 3, 2024

Los otros rivales del grupo:

Recordemos que el 'embajador' comparte grupo con Junior, Deportivo Pereira y Atlético Bucaramanga; estos últimos se enfrentan también este sábado a las 5:00 de la tarde, en el Hernán Ramírez Villegas.