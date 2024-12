Alberto Gamero y un mensaje para los que “hablaron sin ver el video y se equivocaron”

Millonarios llegó a Bogotá hasta este martes, luego del empate 1-1 contra Nacional en el estadio Atanasio Girardot, en un duelo marcado por una jugada que generó polémica, reacciones, comentarios, análisis y más, algo de lo que le preguntaron al técnico Alberto Gamero en su llegada al aeropuerto El Dorado, donde no dudó en dar su punto de vista sobre lo sucedido.

En especial, el entrenador de los ‘embajadores’ mencionó que hubo muchas declaraciones apresuradas de periodistas, hinchas y medios de comunicación, aunque tras conocerse los audios del VAR todo habría quedado más tranquilo sobre esa acción en particular donde se pedía fuera de juego antes del penalti que le cometió el defensor Felipe Aguirre al delantero Falcao García.

"Jugar sin ver es complicado, siempre he dicho que los árbitros tienen familia y ellos seguro que intentan equivocarse lo menos posible. Seguramente se van a equivocar y no será de mala fe, siempre hay que tener mesura y tranquilidad porque esto no solo pasa en Colombia y sino en el mundo entero”, comenzó diciendo Alberto Gamero a los medios en su arribo a Bogotá, este martes.

Pero luego llegaron las palabras del técnico de Millonarios sobre las personas que juzgaban sin conocer los audios del VAR y mencionando que hubo un grave error beneficiando al elenco azul.

“Es tranquilidad para nosotros, los que hablaron sin ver el video deben tener la capacidad de retractarte y decir que se equivocaron, todos nos equivocamos. Lo bueno fueron los videos, se vio que no había fuera de lugar, y que se jugó en un estadio en paz”, dijo Alberto Gamero.

Acá más declaraciones de Alberto Gamero tras Nacional 1-1 Millonarios:

*Recuperar y pensar en Santa Fe

“Recuperarnos, estamos llegando hoy, vuelo atrasado importante que los jugadores vean a su familia y mañana concentración”.

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, en el partido contra Bucaramanga. Foto: Colprensa

*¿Hay algún jugador lesionado?

“Hay agotamiento normal, pero hay un par de días para recuperarnos para el partido. Todos salieron bien ayer gracias a Dios”.

*El presente con el que llega Santa Fe, su próximo rival

“En el fútbol no hay nadie herido, hay derrotas, victoria y empates. Tuvieron esa derrota y con nosotros van a pensar otra cosa y será otro partido porque es un equipo que hay que respetarlo, algo debe tener con el mejor puntaje del año. Debemos prepararnos bien si queremos esa victoria”.

*Un clásico con diferentes realidades

“Para nosotros también, por eso será importante, ellos quieren sumar y nosotros sumar y clasificar, en esta llave hay tres equipos que tienen posibilidad y hay la posibilidad de sumar lo que más se pueda”.

*¿Se siente en la final?

“Tranquilidad, todavía falta, hasta el último partido se va a saber quién va a clasificar”.