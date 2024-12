Se conocieron los audios del VAR del partido entre Nacional y Millonarios, tras polémica

Hace pocos minutos se conocieron en las cuentas de redes sociales de la Federación Colombiana de Fútbol los audios del VAR y la conversación con el árbitro Carlos Betancur, luego de la polémica que precedió el gol de Millonarios, que empató el lunes en la noche 1-1 con Nacional, en el estadio Atanasio Girardot. Esto en el marco de la cuarta jornada del cuadrangular A, de la Liga Betplay II del fútbol profesional colombiano.

Ante la polémica que se ha generado en el ambiente de nuestro país, en los medios de comunicación y también entre hinchas en redes; se escucha a Nicolás Gallo, el VAR, advirtiendo que ve muchos pies de los de verde.

"Voy a trazar líneas porque hay muchos pies, voy a necesitar tiempo. Es el pie, para mí es el pie de Tesillo (William), está más adelante que el de Aguirre (Felipe). Vuélvame a dar otra cámara", se escucha a Gallo decir, en forma clara y contundente.

Además siguió: "aquí se ve la bota en medio de este pie, en el medio de Aguirre, aquí está, ahí está el jugador". Y finalmente concluyó que "penal, confirmado el penal. Cierra la pantalla. Confirmado, no hay fuera de juego es overlap, listo? muy ajustada".

Nacional vs Millonarios - Foto: Colprensa

Primero se revisó el penalti de Felipe Aguirre sobre Falcao García

Acá el contexto de la conversación entre Nicolás Gallo, en primera instancia para confirmar el penalti sobre Falcao, atacante de Millonarios:

-Quédate con esta de acá

-Okay

-Voy con los del centro

-Posible mano del 9, posible penal

-Pita penal en campo

-Para mí penal, pero posible mano antes de. Vamos a analizar la acción. Dale hacia atrás, dale hacia atrás, sigue atrás... Ahí, sigue, lento, lento, esto es pecho. Sigue, lento, lento y aquí le cruza el pie, no lo deja patear. Okay, tengo penal. Vamos a cerrarla con a de atrás de arco para ver que no le pegue en la mano nuevamente.

-Sigue, pecho. Sigue, confirmado no la tocó con la mano y luego le cruza el pie. Aquí está el penal, listo. Ahora va a revisar la APP. El penal está confirmado, voy a revisar APP, listo?

-¿Me escuchaste Carlos?

-Sí, te escuché Nicolás, penal confirmado.

¿Cuál fue el cuerpo arbitral del partido Millonarios vs. Nacional?

