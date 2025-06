Alejandro Restrepo y sus reflexiones tras perder la final de Liga Betplay: "Duele muchísimo"

Alejandro Restrepo, director técnico del Medellín, dejó sus reflexiones en rueda de prensa luego de perder la final de la Liga Betplay I-2025 frente a Santa Fe. Su equipo se fue arriba en el tablero con una anotación del polaco-argentino Francisco Fydriszewski, pero el 'león' le dio la vuelta con tantos de Harold Santiago Mosquera y su goleador Hugo Rodallega.

"Dejamos de hacer cosas que en el partido eran importantes, detalles, y en eso ellos fueron buenos. En el segundo tiempo tienen una o dos situaciones de riesgo y sabíamos que esa primera pelota contra Rodallega había que competir bien, nos pasó también en el primer tiempo en el gol del empate, y ya yendo al juego, y cuando hicimos el gol era el momento donde debíamos tener más el balón, no le podíamos dar la iniciativa y no lo hicimos, no tuvimos la suficiente tranquilidad para administrar el resultado. Hoy (domingo) estamos igual que toda la hinchada, con mucho dolor adentro en el camerino y obviamente que duele muchísimo", precisó de entrada el timonel del DIM.

Alejandro Restrepo, director técnico del Medellín. X de @DIM_Oficial

Otras declaraciones de Alejandro Restrepo:

- ¿Por qué llegó solo a la rueda de prensa y en dónde cree que perdió el título el Medellín?

"Qué bueno que lo dice porque no fue una decisión de los jugadores. No estábamos ni invitados a recibir la medalla o a recibir premiación en un momento de mucho dolor. Yo asumí venir porque está la prensa de Medellín y de Antioquia y merece respeto, y porque alguien, y yo soy el líder, debe dar la cara a nuestra gente, a la afición, que se portó maravillosa, hoy nos empujaron, alentaron. Adentro el grupo está destruido porque no pudo devolver eso que tanto la gente quería, perdimos en detalles".

- Su análisis de la final en el Atanasio Girardot

"Es una final, es muy difícil decir qué pasa y que siente el equipo en ese momento, ellos también creciendo en el juego a través de segunda pelotas, en el segundo tiempo el equipo fue más valiendo, pero yo creo que ahora todo es excusa, lo que hay que hacer es buscar dónde nos equivocamos, esta es una plantilla que tiene contrato a mediano y largo plazo, esto tiene que seguir ayudando a madurar como equipo".

- Golpe duro perder la final

"El camino, el recorrido ha sido espinoso desde que llegamos, llegamos en un momento difícil, con ilusiones de la gente, golpes duros y este semestre nos ilusionó la forma de jugar del equipo. La verdad es que he sentido el respaldo, en especial de las personas que lideran el club, por eso vine acá a poner la cara, perdimos un partido durísimo que no se nos va olvidar nunca en la vida, pero si alguien es resiliente es este club que ha pasado tantas vences por esto y esperamos nosotros también hacer".

- La táctica de Santa Fe

Felicitar a Santa Fe ha sido un duro ganador, competió bien con sus herramientas y tiene el derecho a estar celebrando. Hay que sentarse y analizar todo, llegar a la final no es fácil, así es el fútbol, la vida. Unas veces está del lado ganador y hoy (domingo) nuevamente a este club le corresponde perder y estamos dolidos. Hay que pararnos muy rápido".

Final entre Medellín y Santa Fe de la Liga BetPlay Colprensa