¿Se va Hugo Rodallega de Santa Fe? El goleador dejó tambaleando su futuro tras ser campeón

Independiente Santa Fe es el nuevo campeón del fútbol colombiano en la Liga BetPlay 2025-I, pero gran parte de este logro se debe a una de sus principales figuras, Hugo Rodallega, quien a punta de goles ayudó para que los 'cardenales' consiguieran la décima estrella de su historia.

Pero en medio de la euforia, el delantero vallecaucano dejó unas declaraciones que preocuparon a los hinchas del rojo bogotano, porque dejó en duda su continuidad para el próximo semestre del balompié local.

"Esto es un honor, un orgullo lo recibo con mucha humildad, soy la figura del partido pero somos 40 guerreros acá junto al cuerpo técnico que nos merecemos esto. Yo soy un tipo que me esfuerzo mucho a diario y Dios nos premia, estoy muy feliz", comenzó declarando el goleador de la Liga BetPlay 2025-I, con 16 anotaciones.

¿Se va Hugo Rodallega de Santa Fe?

Publicidad

El delantero mencionó que ya tenía pensado no seguir, pero tras ganar el título del fútbol colombiano lo hizo meditar su decisión, aunque decidió no confirmarlo.

"Yo les había dicho, no sé si lo voy a cumplir, que quizás yo quisiera dar un paso al costado, para que los jóvenes tengan mas oportunidad. La familia no me ha dejado, pero había dicho que si éramos campeones era el momento de retirarme, de pronto me quedé con ganas y ya me dicen que viene Copa Libertadores. Vamos a ver qué pasa", declaró Hugo Rodallega a Win Sports.

Hugo Rodallega en Santa Fe X @SantaFe

Publicidad

Eso sí, Rodallega se mostró agradecido con sus compañeros y por la lucha que se dio en este primer semestre a pesar de tantas adversidades que tuvieron en el camino, hasta para clasificar a los cuadrangulares finales.

"Te lo voy a decir de corazón. Estos muchachos me han ayudado a triunfar, porque además de mi voluntad y de mi esfuerzo es un grupo de jóvenes humildes, ha sido mucho esfuerzo", resaltó 'Hugol' en la transmisión del partido.

De hecho, Rodallega se mostró sincero y contó que la lesión por la que salió la había sentido desde el calentamiento del compromiso, pero decidió a punta de corazón y entrega mantenerse en cancha y de esa manera aportarle a Santa Fe.

"La idea era no jugar, desde el calentamiento sentía algo en el aductor, le dije al doctor, pero al igual dije que no me salía, voy hasta el final y de acá me sacan solo cuando yo digo. Habrá momento de celebrar, tiempo para recuperarme, me haré una cirugía en el tabique, pero no dijimos nada. Esto es guerra, que la gente de Santa Fe disfrute"