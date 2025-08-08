Desde Millonarios entregaron novedades de Andrés Llinás y Guillermo de Amores; oscuro panorama

Millonarios igualó 3-3 con el Deportivo Cali, este viernes en un partido que estuvo lleno de emociones y goles, pero que también tuvo dos momentos de susto y angustia. Primero, el arquero Guillermo de Amores tuvo un fuerte golpe en la cabeza con el poste en el segundo tanto de los 'azucareros' y luego, el defensa Andrés Llinás sufrió un fuerte choque con Fernando Mimbacas, de los visitantes, provocándole un durísimo impacto en su pierna izquierda.

Como era de esperarse, los aficionados 'azules' se preguntaban sobre el estado de Llinás, ya que las primeras imágenes no fueron alentadoras y mucho menos cuando se vio que salió en ambulancia con destino a un centro hospitalario.

Por eso, en la rueda de prensa posterior al juego, la preguntaba obligada era sobre el zaguero bogotano. "Lo de Andrés todos lo vimos, fue un momento difícil y esperar el diagnóstico para saber la gravedad de la lesión", dijo David González, DT de Millonarios.

Juan Pablo Vargas, jugador que acompañó a González, no dudó en enviarle un mensaje especial a Llinás. "Será una baja muy sensible porque seguro la lesión lo dejará por fuera unos meses. Desearle una pronta y exitosa recuperación", manifestó el costarricense.

Por ahora, solo queda esperar un parte médico oficial de Millonarios para conocer cual es la lesión precisa y sobre todo el tiempo que podría estar por fuera de las canchas para tener el pertinente proceso de recuperación.

Andrés Llinás en Millonarios vs Llaneros Galería Millonarios FC

¿Qué se sabe de Guillermo de Amores?

El exarquero y actual estratega de los embajadores también se refirió al arquero uruguayo, quien tuvo un amargo debut, ya que recibió tres goles y tuvo que salir por precaución. "Guillermo tuvo una contusión en la cabeza, esta siendo evaluado y esperaremos qué nos dicen. Ya nos pasó con Helibelton Palacios y Juan Carlos Pereira hace un tiempo", remarcó González.

Cabe recordar, que, De Amores se había tardado en estrenarse en el arco 'azul' por unas molestias físicas que arrastraba de su pasado reciente en Peñarol, de Uruguay.