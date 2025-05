¿Alfredo Arias seguirá en el Deportivo Cali? El DT fue contundente y la 'dejó picando'

Por la fecha 19 de la Liga BetPlay I-2025, Deportivo Cali cayó 2-0 ante Independiente Santa Fe en Palmaseca. Los goles del conjunto 'cardenal' fueron obra de Iván Scarpeta y Edwar López, quienes sentenciaron la eliminación del conjunto 'azucarero' en el rentado local.

Gracias a este triunfo en suelo vallecaucano, los dirigidos por Jorge Bava sellaron su clasificación a los cuadrangulares semifinales del campeonato. Caso contrario al de los de Alfredo Arias, que por tercera vez consecutiva tendrán que ver la definición del balompié 'cafetero' desde casa.

Declaraciones de Alfredo Arias

Durante la rueda de prensa posterior al juego contra Santa Fe, el estratega uruguayo dejó sus impresiones acerca del resultado, que dejó sin chances al Deportivo Cali de pelear por la estrella de mitad de año.

“Adolecimos de lo mismo que nos viene pasando. Jugamos un buen primer tiempo, pero no la metimos. En la primera jugada que ellos llegan al arco, nos hacen el gol. Tristeza, desazón, porque no logramos el objetivo que nos habíamos trazado. La imagen que dejamos desde los 30 minutos es que estábamos desarbolados, e intentamos ir por el gol como fuera”, fueron las primeras declaraciones de Alfredo Arias.

En cuanto a su continuidad, agregó: “Ustedes (los periodistas) tienen que entender que no puedo contestar ese tipo de preguntas. Espero que la próxima semana me agarre con salud, que esté fuerte, que mi familia esté bien… eso es lo que espero. Hacer suposiciones de si sigo, si voy a tener trabajo o no, no depende de mí”.

Sobre su responsabilidad en los resultados del equipo, Arias fue autocrítico y manifestó: “Soy responsable, los jugadores también, de estar hasta esta fecha con posibilidades de clasificar. Estamos en un equipo muy grande, pero hoy es un equipo pobre (…) todo el mundo piensa que se puede competir, aunque haya carencias, y creemos que con la camiseta, el nombre, las ganas y dejando todo en la cancha se alcanza, pero a veces no es suficiente”.

Sobre los insultos de los hinchas en Palmaseca, dijo: “Yo estoy acá porque quise y no estoy arrepentido. Pero tengo memoria, y aunque a muchos no les gusta que yo les recuerde los últimos semestres, puedo aceptar que alguien me critique, pero me duele que me insulten a los 10 minutos. Me quedo porque quiero, no me retiro de ninguna cosa, y jamás en mi vida lo he hecho”.

¿Cuándo vuelve a jugar el Deportivo Cali?

Por la fecha 20 de la Liga BetPlay l-2025, Deportivo Cali cerrará su participación en el primer semestre contra Once Caldas en condición de visitante. Este partido está programado para el domingo 25 de mayo.