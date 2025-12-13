Alfredo Morelos y Washington Aguerre tuvieron su primer cruce en Nacional vs. Medellín

Este sábado 13 de diciembre, Atlético Nacional e Independiente Medellín se enfrentaron por la gran final de ida de la Copa BetPlay 2025.

Y evidentemente, el encuentro, con el 'picante' que ya genera de por sí un clásico; también tuvo otro 'condimento' especial, que fue el más reciente encuentro entre ambos equipos, donde terminó en pelea, con empujones, groserías y más por parte de futbolistas de los dos equipos.

Ahora, pero por una final, nuevamente se volvieron a encontrar; hecho que no pasó por alto, pues desde el primer minuto se sintió la tensión y ese roce que quedó desde aquella ocasión.

Durante el amanecer del compromiso, varios jugadores tuvieron duelos personales; uno de ellos fue el de Alfredo Morelos y Washington Aguerre, quienes, en uno de sus primeros cruces, terminó con golpe para el golero uruguayo.



Washington Aguerre Nacional vs Medellín - Foto: Colprensa

Publicidad

Eso sí, por una acción fortuita en la que ambos fueron a buscar el esférico, por lo que choque fue inevitable. El delantero 'verdolaga', en su intención de anotar en campo contrario, terminó golpeando a Aguerre sin querer; hecho que pausó el partido por un par de minutos, mientras el 'charrúa' se recuperaba.

Sin embargo, al final nada pasó a mayores y, volviéndose a levantar, el uruguayo sacó de su arco y le dio continuidad al partido.