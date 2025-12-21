Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Andrés Llinás no olvida su amor por Millonarios: cánticos en la celebración de su matrimonio

Andrés Llinás no olvida su amor por Millonarios: cánticos en la celebración de su matrimonio

El defensor central de Millonarios, Andrés Llinás, se casó con su pareja Sofía Escobar y la banda de los 'Comandos azules' dijo presente. ¡Hay VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de dic, 2025
Comparta en:
Andrés Llinás, defensor central de Millonarios
Andrés Llinás, defensor central de Millonarios - Foto:
Millonarios Oficial

Publicidad

Publicidad

Publicidad