Andrés Llinás no olvida su amor por Millonarios: cánticos en la celebración de su matrimonio

El fútbol colombiano ya terminó en este 2025 y por eso tanto club es como jugadores se encuentran en un par de días de descanso para afrontar la próxima temporada de la mejor manera. Uno de los jugadores más queridos por Millonarios aprovechó esta época del año para contraer matrimonio, eso sí, sin dejar de lado su profundo amor por los 'embajadores'.

En las últimas horas, la fiesta de celebración de la boda entre Andrés Llinás y su pareja Sofía Escobar se viral izó en redes sociales, no sólo por la felicidad y la gran fiesta que realizaron, sino por la presencia de Millonarios en la misma.

Llinás decidió tener en cuenta a la banda instrumental de los 'Comandos azules' para que realizarán un pequeño acto con cánticos de aliento para el conjunto capitalino. 'El Kaiser', como es popularmente conocido, apareció con vestimenta del club azul, al igual que su esposa. De fondo, en las pantallas del recinto, posaba de manera imponente, el escudo de Millonarios.