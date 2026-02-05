Revelado el once ideal del 2025 en la gala de Acolfutpro: un equipo lleno de estrellas

Como es habitual, año tras año, en la ciudad de Bogotá, este jueves 5 de febrero, se llevó a cabo una nueva edición de la gala de Acolfutpro para premiar lo mejor del fútbol colombiano en el 2025. En ese orden de ideas, una de las distinciones en esta ceremonia es la del XI ideal de la Liga masculina.
Allí, uno a uno fueron nombrados los ganadores para cada posición, desde el guardameta, laterales, defensas centrales, mediocampistas y delanteros. Cabe aclarar que los mismos fueron elegidos, meditante votación, por sus colegas en el balompié 'cafetero'. Razón por la que tiene un toque especial.
El equipo ideal contó con jugadores de Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga. De igual manera, el entrenador elegido para comandar a este equipazo fue Alfredo Arias, campeón con el 'tiburón' de la Liga BetPlay II-2025, bordando su estrella 11.
Once ideal del 2025 elegido en la gala de Acolfutpro
Arquero: Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe).
Defensas: Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Emanuel Olivera (Independiente Santa Fe), William Tesillo (Atlético Nacional) y Christian Mafla (Independiente Santa Fe).
Volantes: Didier Moreno (Junior de Barranquilla), Jorman Campuzano (Atlético Nacional) y Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga).
Delanteros: José Enamorado (Junior de Barranquilla), Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) y Alfredo Morelos (Atlético Nacional).
D.T.: Alfredo Arias (Junior de Barranquilla).
Once ideal del 2025 femenino elegido en la gala de Acolfutpro
Arquera: Luisa Agudelo.
Defensas: Carolina Arias, María Nela Carvajal, Kelly Caicedo y Viviana Acosta.
Volantes: Sara Martínez, Paola García y Daniela Garavito.
Delanteras: Mariana Zamorano, Ingrid Guerra y Valerin Loboa.
DT: Jhon Alber Ortiz.
Publicidad
Otros premios que se entregaron en la gala de Acolfutpro
Trayectoria destacada: Andrés Cadavid, Alexander Mejía, Tatiana Ariza y Luis Paz.
Mejor jugadora: María Nela Carvajal.
Mejor jugador: Hugo Rodallega.
Mejor jugador de la B: Mauricio Duarte.
Futbolistas legendarios: Alfonso Cañón, Rubén Darío Hernández y Víctor Danilo Pacheco.