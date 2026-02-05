Revelado el once ideal del 2025 en la gala de Acolfutpro: un equipo lleno de estrellas

Como es habitual, año tras año, en la ciudad de Bogotá, este jueves 5 de febrero, se llevó a cabo una nueva edición de la gala de Acolfutpro para premiar lo mejor del fútbol colombiano en el 2025. En ese orden de ideas, una de las distinciones en esta ceremonia es la del XI ideal de la Liga masculina.

Allí, uno a uno fueron nombrados los ganadores para cada posición, desde el guardameta, laterales, defensas centrales, mediocampistas y delanteros. Cabe aclarar que los mismos fueron elegidos, meditante votación, por sus colegas en el balompié 'cafetero'. Razón por la que tiene un toque especial.

El equipo ideal contó con jugadores de Independiente Santa Fe, Atlético Nacional, Junior de Barranquilla y Atlético Bucaramanga. De igual manera, el entrenador elegido para comandar a este equipazo fue Alfredo Arias, campeón con el 'tiburón' de la Liga BetPlay II-2025, bordando su estrella 11.

Hugo Rodallega, emocionado al ser elegido como el mejor jugador del 2025, en la gala de Acolfutpro Gol Caracol

Once ideal del 2025 elegido en la gala de Acolfutpro

Arquero: Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe).

Andrés Mosquera Marmolejo (Independiente Santa Fe). Defensas: Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Emanuel Olivera (Independiente Santa Fe), William Tesillo (Atlético Nacional) y Christian Mafla (Independiente Santa Fe).

Andrés Felipe Román (Atlético Nacional), Emanuel Olivera (Independiente Santa Fe), William Tesillo (Atlético Nacional) y Christian Mafla (Independiente Santa Fe). Volantes: Didier Moreno (Junior de Barranquilla), Jorman Campuzano (Atlético Nacional) y Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga).

Didier Moreno (Junior de Barranquilla), Jorman Campuzano (Atlético Nacional) y Fabián Sambueza (Atlético Bucaramanga). Delanteros: José Enamorado (Junior de Barranquilla), Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) y Alfredo Morelos (Atlético Nacional).

José Enamorado (Junior de Barranquilla), Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) y Alfredo Morelos (Atlético Nacional). D.T.: Alfredo Arias (Junior de Barranquilla).

Once ideal del 2025 femenino elegido en la gala de Acolfutpro

Arquera: Luisa Agudelo.

Luisa Agudelo. Defensas: Carolina Arias, María Nela Carvajal, Kelly Caicedo y Viviana Acosta.

Carolina Arias, María Nela Carvajal, Kelly Caicedo y Viviana Acosta. Volantes: Sara Martínez, Paola García y Daniela Garavito.

Sara Martínez, Paola García y Daniela Garavito. Delanteras: Mariana Zamorano, Ingrid Guerra y Valerin Loboa.

Mariana Zamorano, Ingrid Guerra y Valerin Loboa. DT: Jhon Alber Ortiz.

Juan Manuel Rengifo, volante de Atlético Nacional, elegido como jugador revelación en la gala de Acolfutpro Gol Caracol

Otros premios que se entregaron en la gala de Acolfutpro