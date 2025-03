'Arriero' Herrera, tras eliminar a Millonarios: “No hay que menospreciar a Once Caldas"

Tras el trabajado pero logrado triunfo 1-0 de Once Caldas sobre Millonarios , este miércoles, en el estadio Palogrande en Manizales, el técnico Hernán ‘Arriero’ Herrera celebró con mucha efusividad el paso a la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025, tras eliminar al popular equipo ‘embajador’.

Por eso, en la rueda de prensa el estratega del cuadro del ‘Blanco Blanco’ no ocultó su felicidad por lo conseguido en esta noche de fútbol internacional, y de paso valoró lo hecho por sus dirigidos.

“Creo que hoy hay que valorar mucho la hinchada del Once Caldas, todo Manizales disfrutó de un gran partido, de un equipo que se entregó y que demostró categoría, cosas muy buenas. Yo creo que a mis jugadores muchas gracias, ganarle a Millonarios era difícil y complicado pero me demostraron para qué están hechos”, dijo para comenzar Hernán ‘Arriero’ Herrera.

A Once Caldas no se debe menospreciar

Esa fue la frase contundente del técnico sobre los que daban a Millonarios como favorito en esta serie, pero que al final terminó pasando el equipo de Manizales.

“Un partido donde analizamos muy bien a Millonarios, traía jugadores importantes, los controlamos, me costó un poquito lo de Jhon Córdoba porque me complicó mucho por la banda, pero al final se gana la clasificación, también nos la merecíamos. Sé que este equipo tiene historia, recorrido y un título grande que no la tienen sino dos equipos en Colombia. No hay que menospreciar a ninguno, ni al Once, quedamos para luchar y vamos a avanzar más adelante”, aseguró el ‘Arriero’ Herrera.

Para terminar, el entrenador de los del ‘blanco blanco’ mencionó que la ciudad, sus jugadores, directivos y la hinchada han sido fundamentales para el buen momento del equipo y conseguir seguir en la Copa Sudamericana 2025.

“Estoy feliz acá en Manizales, con unos directivos que me han apoyado y los jugadores que se han entregado completamente al equipo. Le da a uno mucha alegría ver este estadio aquí, la hinchada festejando, salir y ver la ciudad disfrutando. Estoy contento, me quiero quedar hasta que me aguanten los directivos, la hinchada que ha sido una parte fundamental para mí y me han dado mucho apoyo. Esto acá se clasificó pero tenemos que tener los pies en la tierra y buscar cosas grandes para Once Caldas”, cerró diciendo Hernán Darío Herrera en rueda de prensa.