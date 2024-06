Arturo Reyes: "Satisfechos no podemos estar, queríamos estar en la final y poder repetir título"

Junior de Barranquilla perdió 2-0 con Millonarios en el estadio El Campín y con ello sepultó sus opciones de llegar a una nueva final del fútbol colombiano. El 'tiburón' tuvo un primer tiempo y hasta generó oportunidades de gol, pero en el segundo tiempo cometió errores en el fondo que le costó el resultado final. Tras el juego en el estadio El Campín, Arturo Reyes, hizo su balance del duelo.

"Creo, que dentro de la planificación, el equipo venía llevando el juego, sobre todo el primer tiempo de buena forma, era normal que por momentos Millonarios tuviera el balón. En el primer tiempo tuvimos dos opciones claras para marcar y no lo hicimos, y en el segundo, los primeros 15 minutos no entramos bien y después difícil intentar remontar, con todo y eso, tuvimos dos opciones claras. El equipo lo intentó y compitió y desafortunadamente no fue un día bueno para nosotros", analizó de entrada el timonel del conjunto 'currambero'.

Reyes continuó dando sus explicaciones de la derrota contra Millonarios y lamentó esos 15 minutos en la segunda parte, que le costaron los goles y por más que lo intentaron, no pudieron remontar.

"Ahora entrar a preguntarse qué fue lo que paso en esos 15 minutos, no es fácil responder. Lo que te puedo decir, salvo esos quince, el equipo hizo un buen trabajo, por momentos en el primer tiempos tuvimos buenas posesiones y terminaron con ocasiones de gol, pero nos equivocamos en esos 15 minutos y después nosotros no pudimos remontarlos", continuó el samario.

Publicidad

Acción de juego entre Millonarios vs. Junior en el estadio El Campín. Foto: Colprensa

Otras declaraciones de Arturo Reyes:

Publicidad

- Los errores puntuales contra Pereira, en Barranquilla, y en Bogotá...

"Nos está faltando un poco de intensidad defensiva, que no tomamos las mejores decisiones en defensa, estar un poco más despiertos a la hora de defender. Situaciones que tenemos que conversar con el grupo, que se pueden mejorar, pero este es u grupo que ha hecho un gran esfuerzo en un semestre largo para nosotros y no podemos dejar de valorar el esfuerzo que hizo este grupo de jugadores".

- ¿Satisfecho con el semestre de Junior?

"Satisfecho no podemos estar, queríamos estar en la final y poder repetir título; hay cosas que nosotros sabemos que podemos corregir y mejorar para que no suceda lo que nos sucedió en Barranquilla en el juego con Pereira y aquí en Bogotá. El equipo en condición de visitante hizo un buen trabajo en Bucaramanga y Pereira. Valga la ocasión para felicitar al Bucaramanga, al entrenador que ha hecho un gran trabajo. Nosotros lo vamos a seguir intentado y vamos a tratar de corregir las cosas que no pudimos hacer bien en este semestre, como sumar de a tres de visitantes en estos cuadrangulares".

Publicidad

- Lo que resalta del grupo este semestre:

"Primordialmente que este grupo de jugadores que se concientizó y se puso objetivos claros, y el camino te fue dando unas respuestas a lo que estábamos buscando. Nos hemos dado cuanta que este un Junior que sabe competir, que planta cara en la derrota cuando le toca perder, pero la verdad la forma cómo los jugadores se han entregado a la hinchada y al escudo. Reitero ese tema porque no era fácil lo que estábamos viviendo, el jugar cada tres días fue muy complejo, la gestión de ellos como jugadores y nosotros como cuerpo técnico. Quedan cosas positivas y algunas que seguramente revisaremos para en el segundo semestre estar más fuertes".

Publicidad