Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Inter de Bogotá 3-2 Millonarios

Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Inter de Bogotá 3-2 Millonarios

Este sábado, el fútbol colombiano le dio desarrollo a la octava jornada, con varios partidazos; uno de ellos, la 'caída' del 'embajador'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 21 de feb, 2026
Comparta en:
Internacional de Bogotá festejando triunfo contra Millonarios.
Foto: Colprensa.

