Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Inter de Bogotá 3-2 Millonarios

Este sábado 21 de febrero, la Liga BetPlay le dio desarrollo a la octava jornada, que había iniciado el viernes pasado. Sin embargo, ahora le tocaba al turno a Nacional y Millonarios, quienes vieron las dos caras de la moneda, pues uno festejó y el otro perdió.



Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Internacional de Bogotá 3-2 Millonarios:

Internacional de Bogotá | 17 puntos |+2 Deportivo Pasto |15 puntos | +1 Once Caldas | 13 puntos | +3 Atlético Nacional |12 puntos |+10 Tolima | 12 puntos| +4 Junior de Barranquilla |12 puntos| +3 Bucaramanga |11 puntos l +6 Deportivo Cali | 11 puntos | +3 América |10 puntos | +3 Llaneros | 10 puntos |+1 Jaguares | 10 puntos | -2 Fortaleza | 10 puntos | -3 Águilas Doradas | 8 puntos| 0 Millonarios| 8 puntos | -2 Medellín | 7 puntos | -2 Santa Fe |7 puntos | -2 Pereira |4 puntos |-4 Boyacá Chicó | 4 puntos | -5 Cúcuta Deportivo | 3 puntos |-5 Alianza FC | 3 puntos|-11

Resultados fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026

Viernes 20 de febrero

Llaneros 2-2 Independiente Medellín

Pereira 2-2 Deportivo Pasto



Sábado 21 de febrero

Once Caldas vs. Fortaleza

Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali

Atlético Nacional vs. Alianza

Internacional de Bogotá vs. Millonarios

Domingo 22 de febrero

Santa Fe vs. Junior

Hora: 4:00 p.m.

Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas

Hora: 6:10 p.m.

América vs. Jaguares

Hora: 8:30 p.m.

Lunes 23 de febrero

Cúcuta Deportivo vs. Tolima

Hora: 4:00 p.m.

