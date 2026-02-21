Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2026, tras Inter de Bogotá 3-2 Millonarios

Publicidad
Este sábado 21 de febrero, la Liga BetPlay le dio desarrollo a la octava jornada, que había iniciado el viernes pasado. Sin embargo, ahora le tocaba al turno a Nacional y Millonarios, quienes vieron las dos caras de la moneda, pues uno festejó y el otro perdió.
Resultados fecha 8 de la Liga BetPlay I-2026
Viernes 20 de febrero
Llaneros 2-2 Independiente Medellín
Pereira 2-2 Deportivo Pasto
Sábado 21 de febrero
Once Caldas vs. Fortaleza
Atlético Bucaramanga vs. Deportivo Cali
Atlético Nacional vs. Alianza
Internacional de Bogotá vs. Millonarios
Domingo 22 de febrero
Santa Fe vs. Junior
Hora: 4:00 p.m.
Boyacá Chicó vs. Águilas Doradas
Hora: 6:10 p.m.
América vs. Jaguares
Hora: 8:30 p.m.
Lunes 23 de febrero
Cúcuta Deportivo vs. Tolima
Hora: 4:00 p.m.