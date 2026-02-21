Nacional y la joven promesa, con la que marcarían 'golazo' en el mercado internacional

Buenas noticias llegan en las últimas horas, a las oficinas de Atlético Nacional, que, pensando en el futuro, podría hacer importante movimiento con rumbo al fútbol internacional.

Y es que, como uno de los equipos más representativos y ganador en nuestro país; sus divisiones inferiores no se quedan atrás. No por nada, muchos de los jóvenes futbolistas que son figuras en la Liga BetPlay I-2026, son reconocidos por haber hecho parte de la cantera ‘verdolaga’.

Y ahora, el caso de Fabio Martínez parece ser el mismo de Yilmar Velásquez, Ewil Murillo, Samuel Velásquez, entre otros más.



¿Quién es Fabio Martínez, joven promesa de Atlético Nacional?

Fabio es un joven defensor central, de 19 años, que actualmente milita en la categoría Sub-20 del conjunto paisa, siendo uno de los más destacados dentro del equipo principal.

Y justamente, referente a su buen nivel en las inferiores del equipo verde; Martínez ya ha llamado la atención de varios equipos en importantes ligas a nivel mundial; esto, así como lo pudo conocer Gol Caracol.



“Fabio es un chico con muy buenas condiciones físicas (mide 1,90 m) y es muy rápido. Tiene un pico de velocidad de 34,8 km/h y ya ha tenido roce con el primer equipo. Han preguntado por él equipos de Colombia, MLS y también de Europa”, contó la fuente consultada, quien también dio reveladores detalles de los países europeos de los cuales lo buscan y, donde es importante recalcar, hay varios colombianos.

“Lo han buscado de USA (MLS), de la primera división en Colombia y de Bélgica y Portugal”, conoció Gol Caracol, referente a Fabio Martínez, quien ya tiene varios pretendientes en el mercado internacional, de cara a lo que podría ser la próxima ventana de transferencias.

Ahora, es importante recalcar que hasta ahora solamente hay un interés por el joven futbolista ‘cafetero’; todavía no existen ofertas formales. No obstante, sí que es importante reconocer que, en su corta edad, ya empieza a tener mercado en el exterior, siendo esto una buena noticia para Atlético Nacional en caso de una futura venta millonaria.