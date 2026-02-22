Santa Fe tomó aire en Liga contra un Junior al que le tiene la medida: 2-1, en El Campín

Independiente Santa Fe respiró en la Liga BetPlay I-2026. Y es que su rendimiento en el año no había sido el mejor, hasta el punto de que la continuidad de Pablo Repetto se había puesto en duda. Para fortuna del entrenador uruguayo y del equipo 'cardenal', lograron una importante victoria en el estadio Nemesio Camacho El Campín. Este domingo 22 de febrero, vencieron 2-1 a Junior de Barranquilla.

Bajo un torrencial aguacero y con poco más de 12.000 hinchas en las gradas, el 'león' empezó con todo, imponiendo condiciones y, por ende, buscando la apertura del marcador. De hecho, el guardameta, Mauro Silveira, tuvo bastante trabajo en el arranque, mostrándose atento bajo los tres palos para evitar el primero del local. Sin embargo, fue cuestión de tiempo para que llegara el primero de la tarde.

Cuando transcurría el minuto 22, Victor Moreno atacó la espalda de la defensa rival, llegó en solitario y solo tuvo que empujar el balón para el 1-0 parcial. Alegría, fiesta y locura en las toldas del 'león', pero duró poco tiempo. Al 25', Andrés Mosquera Marmolejo saltó por el esférico y, con su rodilla, golpeó a Cristian Barrios en la cabeza, cayendo al suelo. De inmediato, Wilmar Roldán fue llamado al VAR.

El árbitro revisó la acción y, en pocos segundos, decidió que era infracción y, por ende, penalti. Luis Fernando Muriel se hizo cargo y, con mucha clase y calidad, infló las redes para el 1-1. De esa manera, todo se igualó y las cosas volvieron a como estaban en el inicio. No obstante, Santa Fe no se iba a quedar de brazos cruzados. Fue así como al minuto 56', encontró la anotación del triunfo.



El encargado de darle los tres puntos al conjunto capitalino fue Iván Scarpeta, mediante la vía que siempre le da resultados a Santa Fe: la pelota quieta. Cabezazo y 2-1 definitivo, que le permitió al 'cardenal' llegar a 10 puntos, producto de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. Por otro lado, Junior de Barranquilla quedó con 12 unidades, tras cuatro triunfos, cero igualdades y tres tropiezos.

Capítulo aparte para la paternidad que tiene el 'león' sobre el 'tiburón' en el último tiempo. Ya son once partidos sin perder, pues la última vez ocurrió el 23 de julio de 2022. De igual manera, Santa Fe completó 22 juegos de invicto por Liga de local frente a Junior, con 16 victorias y seis empates, según informó Carlos Forero, experto en estadísticas del fútbol colombiano, en sus redes sociales.