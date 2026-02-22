Síguenos en:
Santa Fe tomó aire en Liga contra un Junior al que le tiene la medida: 2-1, en El Campín

Santa Fe tomó aire en Liga contra un Junior al que le tiene la medida: 2-1, en El Campín

Además de conseguir su segunda victoria en el primer semestre del 2026, Independiente Santa Fe extendió a 11 partidos su racha sin perder contra el 'tiburón'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 22 de feb, 2026
Independiente Santa Fe le ganó 2-1 a Junior de Barranquilla, en el estadio El Campín
