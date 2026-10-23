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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Junior 1-0 Águilas Doradas

Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Junior 1-0 Águilas Doradas

Después de cinco partidos sin conocer la victoria en la Liga BetPlay, el 'tiburón' volvió a sumar de a tres y lo hizo en el estadio Romelio Martínez.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2026
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Junior de Barranquilla enfrentó a Águilas Doradas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
Junior de Barranquilla enfrentó a Águilas Doradas, por la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
Colprensa

Día de sorpresas en la Liga BetPlay II-2026. Este viernes 23 de octubre, a primera hora, Boyacá Chicó venció 1-0 a Atlético Bucaramanga y le quito el invicto, y, posteriormente, el turno fue para Junior de Barranquilla, que derrotó por la mínima diferencia a Águilas Doradas: 1-0.

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A pesar de que el conjunto antioqueño acumulaba cuatro encuentros sin perder y 'el tiburón' llevaba cinco juegos sin conocer la victoria, dichas rachas llegaron a su final. Y es que fue una nueva demostración de que en el fútbol nunca hay nada escrito y cualquier cosa puede pasar.

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Fuerte protesta de hinchas de Junior por el mal momento; humo negro y marcha fúnebre

El conjunto antioqueño empezó mucho mejor; de hecho, le anularon un gol por fuera de lugar. Sin embargo, quien se terminó llevando la victoria, gracias a su contundencia en las pocas llegadas que generó, fue Junior, por 1-0, gracias a un gol de Déiber Caicedo, al minuto 45'.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos.
Club
PJ
DG
PTS
1
Atlético Nacional
14
+16
29
2
Deportivo Cali
15
+14
29
3
América
14
+16
28
4
Millonarios
16
+10
26
5
Bucaramanga
14
+9
25
6
Santa Fe
14
+7
25
7
Medellín
14
+2
23
8
Cúcuta
14
-2
21
9
Once Caldas
15
+2
20
10
Tolima
15
0
20
11
Águilas Doradas
15
-1
19
12
Internacional de Bogotá
15
-3
17
13
Llaneros
15
-4
17
14
Junior
15
-3
15
15
Alianza
14
-11
15
16
Boyacá Chicó
15
-13
15
17
Deportivo Pereira
14
-8
13
18
Fortaleza
14
-6
11
19
Jaguares
14
-12
10
20
Pasto
14
-13
9

Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

  • Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga
  • Junior 1-0 Águilas Doradas
  • Santa Fe 3-2 Millonarios

Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

América de Cali vs. Cúcuta Deportivo
Día: sábado 24 de octubre.
Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.

Once Caldas vs. Deportivo Pereira
Día: sábado 24 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Palogrande.

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Fortaleza vs. Deportivo Cali
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.

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Alianza vs. Internacional de Bogotá
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejeau.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.

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Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.

Jaguares vs. Llaneros
Día: lunes 26 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Jaraguay.

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