Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Junior 1-0 Águilas Doradas

Día de sorpresas en la Liga BetPlay II-2026. Este viernes 23 de octubre, a primera hora, Boyacá Chicó venció 1-0 a Atlético Bucaramanga y le quito el invicto, y, posteriormente, el turno fue para Junior de Barranquilla, que derrotó por la mínima diferencia a Águilas Doradas: 1-0.

A pesar de que el conjunto antioqueño acumulaba cuatro encuentros sin perder y 'el tiburón' llevaba cinco juegos sin conocer la victoria, dichas rachas llegaron a su final. Y es que fue una nueva demostración de que en el fútbol nunca hay nada escrito y cualquier cosa puede pasar.

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El conjunto antioqueño empezó mucho mejor; de hecho, le anularon un gol por fuera de lugar. Sin embargo, quien se terminó llevando la victoria, gracias a su contundencia en las pocas llegadas que generó, fue Junior, por 1-0, gracias a un gol de Déiber Caicedo, al minuto 45'.

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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026

Pos.

Club

PJ

DG

PTS

1

Atlético Nacional

14

+16

29

2

Deportivo Cali

15

+14

29

3

América

14

+16

28

4

Millonarios

16

+10

26

5

Bucaramanga

14

+9

25

6

Santa Fe

14

+7

25

7

Medellín

14

+2

23

8

Cúcuta

14

-2

21

9

Once Caldas

15

+2

20

10

Tolima

15

0

20

11

Águilas Doradas

15

-1

19

12

Internacional de Bogotá

15

-3

17

13

Llaneros

15

-4

17

14

Junior

15

-3

15

15

Alianza

14

-11

15

16

Boyacá Chicó

15

-13

15

17

Deportivo Pereira

14

-8

13

18

Fortaleza

14

-6

11

19

Jaguares

14

-12

10

20

Pasto

14

-13

9



Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga

Junior 1-0 Águilas Doradas

Santa Fe 3-2 Millonarios

Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026

América de Cali vs. Cúcuta Deportivo

Día: sábado 24 de octubre.

Hora: 6:05 p.m.

Estadio: Pascual Guerrero.



Once Caldas vs. Deportivo Pereira

Día: sábado 24 de octubre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Palogrande.

Fortaleza vs. Deportivo Cali

Día: domingo 25 de octubre.

Hora: 2:00 p.m.

Estadio: Metropolitano de Techo.

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Alianza vs. Internacional de Bogotá

Día: domingo 25 de octubre.

Hora: 4:05 p.m.

Estadio: Armando Maestre Pavejeau.

Atlético Nacional vs. Independiente Medellín

Día: domingo 25 de octubre.

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot.

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Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto

Día: domingo 25 de octubre.

Hora: 8:15 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro.

Jaguares vs. Llaneros

Día: lunes 26 de octubre.

Hora: 6:00 p.m.

Estadio: Jaraguay.