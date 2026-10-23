Así quedó la tabla de posiciones de Liga BetPlay II-2026, tras Junior 1-0 Águilas Doradas

Día de sorpresas en la Liga BetPlay II-2026. Este viernes 23 de octubre, a primera hora, Boyacá Chicó venció 1-0 a Atlético Bucaramanga y le quito el invicto, y, posteriormente, el turno fue para Junior de Barranquilla, que derrotó por la mínima diferencia a Águilas Doradas: 1-0.
A pesar de que el conjunto antioqueño acumulaba cuatro encuentros sin perder y 'el tiburón' llevaba cinco juegos sin conocer la victoria, dichas rachas llegaron a su final. Y es que fue una nueva demostración de que en el fútbol nunca hay nada escrito y cualquier cosa puede pasar.
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El conjunto antioqueño empezó mucho mejor; de hecho, le anularon un gol por fuera de lugar. Sin embargo, quien se terminó llevando la victoria, gracias a su contundencia en las pocas llegadas que generó, fue Junior, por 1-0, gracias a un gol de Déiber Caicedo, al minuto 45'.
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Tabla de posiciones de la Liga BetPlay II-2026
|Pos.
|Club
|PJ
|DG
|PTS
|1
|Atlético Nacional
|14
|+16
|29
|2
|Deportivo Cali
|15
|+14
|29
|3
|América
|14
|+16
|28
|4
|Millonarios
|16
|+10
|26
|5
|Bucaramanga
|14
|+9
|25
|6
|Santa Fe
|14
|+7
|25
|7
|Medellín
|14
|+2
|23
|8
|Cúcuta
|14
|-2
|21
|9
|Once Caldas
|15
|+2
|20
|10
|Tolima
|15
|0
|20
|11
|Águilas Doradas
|15
|-1
|19
|12
|Internacional de Bogotá
|15
|-3
|17
|13
|Llaneros
|15
|-4
|17
|14
|Junior
|15
|-3
|15
|15
|Alianza
|14
|-11
|15
|16
|Boyacá Chicó
|15
|-13
|15
|17
|Deportivo Pereira
|14
|-8
|13
|18
|Fortaleza
|14
|-6
|11
|19
|Jaguares
|14
|-12
|10
|20
|Pasto
|14
|-13
|9
Resultados de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
- Boyacá Chicó 1-0 Bucaramanga
- Junior 1-0 Águilas Doradas
- Santa Fe 3-2 Millonarios
Programación de la fecha 16 de la Liga BetPlay II-2026
América de Cali vs. Cúcuta Deportivo
Día: sábado 24 de octubre.
Hora: 6:05 p.m.
Estadio: Pascual Guerrero.
Once Caldas vs. Deportivo Pereira
Día: sábado 24 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Palogrande.
Fortaleza vs. Deportivo Cali
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 2:00 p.m.
Estadio: Metropolitano de Techo.
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Alianza vs. Internacional de Bogotá
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 4:05 p.m.
Estadio: Armando Maestre Pavejeau.
Atlético Nacional vs. Independiente Medellín
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 6:10 p.m.
Estadio: Atanasio Girardot.
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Deportes Tolima vs. Deportivo Pasto
Día: domingo 25 de octubre.
Hora: 8:15 p.m.
Estadio: Manuel Murillo Toro.
Jaguares vs. Llaneros
Día: lunes 26 de octubre.
Hora: 6:00 p.m.
Estadio: Jaraguay.