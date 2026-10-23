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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Mientras que tú sepas qué hacer con la pelota, como James Rodríguez, que corran otros"

"Mientras que tú sepas qué hacer con la pelota, como James Rodríguez, que corran otros"

Desde que James Rodríguez llegó a Atlético Nacional, son diversas las opiniones que han surgido y uno de los que habló fue un bicampeón y goleador con el 'verdolaga'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 23 de oct, 2026
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James Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, en medio de un entrenamiento
James Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, en medio de un entrenamiento
Twitter de Atlético Nacional

La llegada de James Rodríguez a Atlético Nacional ha generado un debate entre los aficionados y el entorno del fútbol colombiano. Mientras algunos cuestionan si su presencia y la de Edwin Cardona pueden restarle velocidad al juego del equipo, otros defienden la importancia de contar con futbolistas capaces de marcar diferencias a partir de su técnica y visión. Uno de ellos es Sergio Galván Rey, histórico goleador del fútbol colombiano.

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En medio de la celebración de los 20 años de la Fundación Tiempo de Juego, que organizó un partido de las estrellas con la participación de figuras como Abel Aguilar, Rufai Zapata, Larry Vásquez, entre otros, el exdelantero fue consultado sobre las críticas que apuntan a que James Rodríguez y Cardona pueden hacer más lento el funcionamiento del 'verdolaga'.

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"Siempre voy a creer y soy un convencido de que el talento y la técnica son primordiales. Ahora, en estos tiempos, donde la intensidad, la parte atlética y física juegan un papel importante, me parece que mientras que tú sepas qué hacer con la pelota, que corran otros. Hay que buscar ese balance entre la calidad técnica y el aspecto físico", expresó.

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Las palabras del exfutbolista ponen sobre la mesa una discusión que va más allá de los nombres propios: ¿qué debe prevalecer en un equipo, la velocidad física o la capacidad para interpretar el juego?

James Rodríguez, mediocampista colombiano de Atlético Nacional, en un partido de la Liga BetPlay II-2026
James Rodríguez, mediocampista colombiano de Atlético Nacional, en un partido de la Liga BetPlay II-2026
Twitter de Atlético Nacional

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Para Galván Rey, la respuesta pasa por encontrar un punto medio. La técnica y la inteligencia para tomar decisiones pueden ser determinantes, siempre que estén acompañadas de un funcionamiento colectivo que permita aprovechar las virtudes de cada jugador.

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En ese sentido, el exgoleador también explicó que la velocidad de Atlético Nacional no depende exclusivamente de cuánto corran sus futbolistas, sino de la manera en que muevan el balón.

"Si Nacional juega lento o no, dependerá de la circulación de la pelota. No solo es correr, sino que el balón ruede, ande y la circulación sea más rápida para que complique a los rivales", afirmó.

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